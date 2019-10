García Egea, tras la foto de Marlaska cenando durante los disturbios: "Deja que los policías luchen solos"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por estar cenando en un restaurante de Madrid mientras continuaban los disturbios en Cataluña. En un tuit, García Egea se hace eco de una información de okdiario, según la cual "Marlaska cenaba anoche en el bar de copas de moda de Chueca mientras ardía Barcelona".

En una entrevista este jueves en 'Herrera en COPE', García Egea ha razonado su petición de dimisión. "Un medio se encontró a Marlaska cenando en un barrio conocido de Madrid mientras ardía Barcelona. Es una muestra de lo que hoy tiene el Gobierno, que es un desatino permanente. No tienen claro qué hay que hacer para mantener el orden en Cataluña", ha dicho.

El Gobierno de Sánchez está sobrepasado. Su ministro del Interior debe dimitir. En el peor momento, cuando miles de policías se parten la cara defendiendo a los catalanes de los violentos, su máximo responsable no parecía muy preocupado#MarlaskaDimisiónhttps://t.co/OiZSptxJBg — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) October 17, 2019

El secretario general del PP no ve "de recibo" que "en la peor noche de Cataluña pillen a Marlaska cenando en un restaurante de Madrid". "Tiene que dimitir un ministro que está dejando que los policías luchen solos contra los violentos. Está superado por esta situación. La descoordinación del Gobierno es evidente", ha dicho. En este sentido, ofrece el testimonio de un Policía Nacional, que asegura que no pudo beber agua durante horas porque los independentistas "no les daban tregua".

García Egea cree que Marlaska debe "tomar de su propia medicina" después de que el PSOE forzara la dimisión del director general de Emergencias al ser 'pillado' en el teatro en el momento de mayor intensidad de la gota fria. "El PSOE tendrá que explicar si lo que pidieron hace unos meses ahora ya no vale porque les afecta e ellos", ha dicho.

Además, cree que el Gobierno está "desbordado" por la grave situación de violencia en Cataluña e insta a Sánchez a aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana y romper con Torra.

REACCIÓN DE MARLASKA

Marlaska ha lamentado por su parte la "pobreza intelectual y personal" del PP por pedir su dimisión por ir a cenar la pasada noche, "una hamburguesa a diez minutos del ministerio, para seguir trabajando", mientras se producían los altercados violentos en Cataluña, protagonizados por radicales independentistas.

"Fui simplemente a tomar una hamburguesa con mi jefe de gabinete y, como se puede ver en una foto, estaba sentado en una mesa mirando el móvil. No creo que haya que decir mucho más. La escasa hora que estuve fuera del ministerio estaba con gente de mi equipo trabajando todavía y volviendo al ministerio para seguir", ha indicado el titular de Interior en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

Asimismo, ha advertido de que quien se "retrata" es el que da esta noticia. "Bar de copas y Chueca", ha dicho con ironía, para añadir que él no ha modificado sus rutinas desde que es ministro y que sigue yendo a los mismos locales a cenar porque están "a diez minutos andando del ministerio", donde ha dicho que pasa "las 24 horas del día" y donde vive actualmente "por seguridad". "Si esto es la política, no saben lo que realmente la ciudadanía quiere de nosotros", ha concluido.