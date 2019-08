Confirmado: las abuelas gallegas tienen superpoderes

Las abuelas gallegas tienen superpoderes. Era algo que ya todos intuíamos pero ahora un artista lo ha reflejado en murales gigantes. Joseba Muruzábal ha saltado a la fama por este curioso homenaje que brinda a las "superabuelas gallegas". Este coruñés lleva más de un año pintando a estas mujeres en fachadas de edificios gallegos. "Ellas de por sí son heroínas. Les doy solo un lenguaje visual más actual", ha contado este jueves durante una entrevista en 'Herrera en COPE'.

Muruzábal no sabe de dónde le viene esta especial sensibilidad por las ancianas puesto que de pequeño no tuvo mucho trato con señores mayores. "Tuve una abuela en Navarra pero no la veía muy a menudo", ha señalado. Pero se maravilla cuando ve a estas mujeres trabajando cualquier día y a cualquier hora "haciendo cosas que están fuera de su edad".

Su primer mural lo hizo en Ordes. "A la entrada de este pueblo se colocan señoras vendiendo grelos. Y pinté a una de ellas como si fuera un cartel de cine de los años 50. Una señora gigante con grelos en las manos bajo la atenta mirada de dos niños", ha relatado. El último, es el de una señora en Santiago que vuela con un paraguas a lo Mary Poppins y llevando carrito de la compra.

Una de sus modelos es Lelucha, que aparece en su mural tocando la pandereta. La mujer también ha estado en "Herrera en COPE" alabando el trabajo de Joseba. "Tengo el dibujo en el móvil y lo miro muchísimas veces. Y voy a propósito a mirarme al mural. Hay que darle un premio a Joseba porque pintó muy bien", ha contado. Lelucha se estropeó las rodillas cuando era joven de tantos sacos de cementos que cargó. Pero ella, como todas las abuelas gallegas, es una heroína con poderes sobrehumanos.