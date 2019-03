Steinberg: "Europa sueña con otro referéndum sobre el Brexit, pero los británicos lo verían como una traición"

Ayer el Parlamento británico rechazó un Brexit sin acuerdo. Para conocer la situación a la que se enfrenta el país, este jueves ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Federico Steinberg, investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano. Según ha dicho, “a su clase política y a sus ciudadanos les cuesta entender” que ya no son tan “importantes” como en el pasado y por eso se han vuelto “locos transitoriamente”.

El experto ha dicho que un Brexit duro afectaría a la Unión Europea de “muchísimas formas” ya que “habría impacto en los aranceles”, aunque en lo que se refiere a los productos agrícolas, estarían dispuestos a no aplicarlos porque se quedarían sin suministro.

Tampoco “pagarían la cuenta de los 60.000 millones de euros que tienen que pagar por irse y los derechos ciudadanos de británicos y europeos no quedarían garantizados”. Además, habría una “frontera dura con Irlanda”.

En lo que respecta a las consecuencias directas para España, si hay una recesión en el Reino Unido a cuenta del Brexit o un menor crecimiento económico, “ellos comprarían menos cosas de empresas españolas”. Además, habría incidencias directas sobre el turismo, ha explicado Steinberg. No obstante, ha dicho que no se sabe en qué medida “esto sería una debacle o una caída pequeña, pero mejor no probarlo”.

Aunque España y Reino Unido tienen lazos muy fuertes, por el Brexit se verían más afectados otros países como “Alemania, Bélgica o Holanda” debido a las relaciones de sus industrias manufactureras.

El experto ha dicho que el Brexit es “un caos que nadie desea pero que podría ocurrir por accidente”. Aún así, ha señalado que “como todo en Europa, encontraremos en el último minuto una solución”.

Sobre el acuerdo con Bruselas que ha rechazado el Parlamento, Steinberg ha dicho que los británicos “no quieren estar en el mercado interior ni en la unión aduanera y, en ese caso, tiene que haber runa frontera”. Por eso, ha argumentado que el Brexit es “una malísima idea económica y política” que ha dividido al Partido Laborista y al Partido Conservador, así como a la sociedad en su conjunto.

Aún así, Steinberg ha señalado que la posibilidad de celebrar otro referéndum es “muy baja”. Es lo que en Europa “soñamos”, pero el “relato del Brexit es tan poderoso que lo verían como una traición a su democracia”.