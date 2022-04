Sostres desvela cómo Sánchez echó a un ministro antes que a Margarita Robles: "Martillazo en los dientes"

La cabeza de Margarita Robles puede rodar en cualquier momento. Es lo que algunos analistas de la actualidad política opinan tras las imágenes que se vieron en el Congreso este miércoles, donde la titular de Defensa fue la única en defender el papel del Estado frente al independentismo y al propio Podemos. En esta línea se ha manifestado el colaborador de 'Herrera en COPE' Salvador Sostres, quien ha querido explicar cómo fue expulsado uno de los ministros socialistas del gobierno para ejemplificar la forma en la que el presidente trata a sus colaboradores que le provocan dolores de cabeza.

El veraneo fatal del ministro Campo

El Ministerio de Justicia ha sido dirigido por unos cuantos nombres ilustres, ahora en manos de Pilar Llop, anterior presidenta del Senado, sin olvidarnos de Dolores Delgado, actual Fiscal General del Estado y, por supuesto, por Juan Carlos Campo, quien tuvo que gestionar la concesión de los indultos a los políticos independentistas presos.





Salvador Sostres ha contado en la tertulia de 'Herrera en COPE', precisamente cómo se fraguó la salida del hoy exministro, recordando que a este, Sánchez le "pidió que hiciera lo de los indultos. El ministro dijo:«Yo no quiero hacer lo de los indultos, no toca», le advirtió al presidente de que no", ha relatado Sostres. "El presidente se lo pidió e igualmente el ministro Campo lo hizo porque era una orden del presidente", ha confirmado el colaborador de 'Herrera en COPE'.

Y es en este momento cuando, por boca de Sostres, hemos podido saber que "el ministro Campo estaba en la playa, creo que en Cádiz, cuando le llama Pedro Sánchez y le dice: «Ministro, te informo que voy a remodelar el gobierno, y que no cuento contigo», en una conversación de un minuto y cuarto", ha detallado el propio Sostres. "Cuando el ministro Campo se va a Lesmes y le pide la reincorporación en la carrera judicial, Campo le dice: «A mí, me habían echado otras veces, pero jamás de un semejante martillazo en los dientes»", ha relatado Salvador Sostres en los micrófonos de COPE.

El futuro de Margarita Robles, una incógnita

La tertulia de 'Herrera en COPE' se encontraba dividida entre quienes creían que con la situación actual es muy difícil que se expulse a Margarita Robles y quienes consideran, como Sostres, que es cuestión de que la ministra se convierta en una ligera molestia.





"Lo que quiero decir es que si Margarita Robles, no digo que la vaya a cesar, en algún momento, Pedro Sánchez interpreta que le supone algún tipo de molestia, ni que sea que se cure con un paracetamol", ha explicado. "En lugar de tomarse el paracetamol, va a bajarse a la ministra. No tengáis ninguna duda de que esto va a ser así", se ha mostrado rotundo Sostres en su análisis sobre el futuro de Margarita Robles al frente del Ministerio de Defensa.

