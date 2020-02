Sostres defiende a Plácido Domingo: "No me gustan los linchamientos"

El tenor español Plácido Domingo pidió este martes perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y aseguró que aceptaba "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses. "Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", reconoció.

Después de "tomarse un tiempo durante los últimos meses" para analizar las acusaciones, el tenor español explicó que ha "crecido con esta experiencia". "Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma", añadió. Ese mismo día, el sindicato de ópera de Estados Unidos (AGMA) aseguraba que el tenor tuvo "un comportamiento inapropiado" en el transcurso de su carrera tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. "El señor Domingo tuvo actividad inapropiada que va desde coqueteos hasta insinuaciones sexuales dentro y fuera del lugar de trabajo", señalaba.

PLÁCIDO DOMINGO, A DEBATE EN "HERRERA EN COPE"

Fruto de este escándalo, Plácido Domingo ha cancelado sus actuaciones en el Teatro Real y otros eventos que mantenía en su agenda para este año. En "Herrera en COPE", Salvador Sostres ha querido salir en defensa del tenor. "Yo quiero mostrar mi afecto y admiración de siempre a Plácido Domingo. Es un señor que se ha disculpado porque considera que igual no estuvo acertado en algunas cosas y no me parece bien que le retiren de los espectáculos que tenía concertados. Me parece que es uno de nuestros mejores artistas y que una vez que ha pedido disculpas no hay nada más que decir. No me gustan los linchamientos y no me parece de país civilizado que a los artistas se les persiga. Si hay algo que reprochar a la persona, se le reprocha. Pero a los artistas, no. Y Plácido Domingo, al margen de que la persona haya podido hacer algo por lo que tuviera que disculparse, como artista ha sido uno de los grandes honores y privilegios que ha tenido España en las últimas décadas. Y yo quería agradecérselo", ha dicho.

Unas palabras que no han compartido José María Fidalgo o Fernando Jáuregui. "El estatuto de artista no impide someterse al veredicto de algo que tiene que ver con la convivencia y moral", ha dicho Fidalgo. Jáuregui cree que lo que no es civilizado es "abusar de señoras". Pese a no tener el apoyo de sus compañeros de tertulia, Sostres ha mantenido su tesis: "El artista tiene mérito, una carrera que le avala y una hoja de servicios a España que no tiene nadie. Yo creo que ante un linchamiento, él ha salido por la tangente. Las denunciantes estaban dispuestas a aceptar el dinero. ¿De qué estamos hablando, de compensación o de dignidad?, ha continuado argumentando.

Para Fidalgo, si Plácido Domingo estaba dispuesto a retribuir a las denunciantes "hay un reconocimiento explícito" del daño causado.

Unas posturas enfrentadas que han compartido en antena los tertulianos de Herrera en COPE.

