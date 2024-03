Sol, en huelga de hambre por la okupación de la casa de Extremadura de su padre fallecido de cáncer

Sol de la Cruz inicia este miércoles su séptimo día de huelga de hambre iniciada por la okupación ilegal de la casa de su padre fallecido.

"Es la historia de una presunta ocupación ilegal, pero llevada, hasta el extremo y un poquito más allá. Sol, vecina de Béjar, su padre empieza a tener una relación con una mujer con la que comparte residencia en Zalamea de la Serena, en Badajoz. Todo se tuerce cuando el padre de Sol fallece hace ya cuatro años, víctima de un cáncer", explica Adrián García, compañero de COPE Badajoz.

En 'Herrera en COPE', hemos hablado con Sol, que nos ha explicado cómo está viviendo esta huelga de hambre y cuáles han sido los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

En primer lugar, explica que su cuerpo "ya nota" la falta de alimento, pero "mentalmente soy muy fuerte y todo el cariño de la gente y de los españoles me está dando fuerza para continuar con esta lucha y también mi padre, desde donde está, me manda mucha fuerza".

Huelga de hambre por la okupación del piso de su padre fallecido

Sol detalla a Alberto Herrera los motivos que le han llevado a tomar esta decisión: "Nosotros hemos ido con la justicia de la mano y, en mi opinión, la justicia nos ha fallado. Porque las leyes deberían cambiar, están como están y ampara a los delincuentes, a los ciudadanos normales, de alguna manera, sin querer, imagino, nos dan la espalda. Alguien tiene que parar esta problemática en España porque hoy estoy yo aquí, pero es que son miles los casos que hay".





Pero su caso va más allá: "Llevamos muchas amenazas, muchas coacciones, difamaciones, calumnias, presunta estafa procesal por parte de esta señora. Llevamos cuatro años y medio en los juzgados, este procedimiento lo empezó mi padre. Y a él no se le dio el derecho de volver a su casa para recuperar sus pertenencias, ni siquiera, estando enfermo con un cáncer terminal. Se le hizo pasar un calvario durante toda su enfermedad y no se le dejó ni morir en paz y tranquilo. No hay derecho".

Amenazas, injurias y calumnias

Sol detalla que no tiene contacto con la mujer porque "en uno de los juicios se le prohibió la comunicación", pero sigue sabiendo de ella. "Es verdad que nos manda gente de su Facebook, que no conocemos de nada para que nos sigan acosando. Gente que conoce ella, nos sigue injuriando, calumniando, acusándonos constantemente. Está ya en proceso una querella criminal contra esta persona. Esta señora alega que es su mujer, que es su mujer, porque está obsesionada con mi padre. Nunca ha sido ni su mujer, ni pareja de hecho, ni nada. Es simplemente su expareja".





El procedimiento está en manos de la justicia, pero el caso sigue sin resolverse: "Está metido por desahucio precario porque esta señora no paga nada. De hecho, las placas solares que dice que son suyas, estoy pagando yo el préstamo. Esta señora se dedica a hacer una presunta estafa procesal. Cuando va a salir el día del juicio, dos días antes, renuncia a su abogado. Entonces el procedimiento se para y así ya van cuatro veces. Esta señora lo que está haciendo es cachondearse de la justicia y de todos los españoles, porque eso lo pagamos todos. Y se le está permitiendo".

Un pueblo volcado con la causa

Por último, Sol ha agradecido el apoyo a sus vecinos: "He bebido agua e infusiones que me trae la gente del pueblo, que tengo que decir que está todo el pueblo volcado conmigo. Aunque estoy orgullosa de ser española porque los españoles somos muy solidarios y están todos conmigo, me siento bastante desamparada por el Gobierno de este país y por la justicia".