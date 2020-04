Sito Huedo, el policía que vive el confinamiento en una caravana

Sito Huedo es un policía que vive el confinamiento en una caravana. Su casa se mueve y él con ella, pero estos días de encierro colectivo le están poniendo freno a sus ansias de libertad. Según ha dicho este miércoles en 'Herrera en COPE', se ha instalado en un terreno que le han dejado porque las normas, en el contexto de la pandemia, son muy cambiantes.

"La gente asocia que una autocaravana es recreativa, no sabe que estás viviendo ahí", ha dicho sobre su casa. Y es que, según ha confesado, ha recibido algunas malas miradas durante estos días. Por eso, cree que "esta sociedad no está preparada" para entender que una persona pueda vivir en este medio de transporte y no un edificio. Menos, después de la declaración del estado de alarma.

Para evitar dar "explicaciones" en los lugares donde podría acampar sobre su modo de vida, ha preferido instalarse en el solar que le han dejado. Aunque es un poco "traumático" para él porque le gusta moverse de un sitio a otro.

Ahora Sito Huedo tiene que ir siempre a la misma gasolinera a por agua, aunque la luz la consigue gracias a las placas solares que ha instalado. Su perro, sin embargo, se está beneficiando de estar en un lugar fijo ya que puede recorrer todo el terreno.

En lo que a él respecta, y aunque la situación se ha vuelto un tanto "bélica", sigue cumpliendo con sus obligaciones profesionales como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Gracias, Sito!