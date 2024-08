La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' analizar cómo puede afectar el cupo fiscal prometido para Cataluña al resto de comunidades autónomas.

"En Madrid jamás se nos ocurriría algo así", así de tajante se ha mostrado Ayuso ante la pregunta de qué pasaría si Madrid pidiera una situación fiscal similar a la que quieren en Cataluña.

"Si por algo se caracteriza la Comunidad de Madrid es por ser España, tenemos una obligación histórica, política y social con el conjunto de la nación y solo faltaba que nosotros empezásemos a fabricar sentimientos identitarios y a parcelar lo de todos solo porque a Sánchez le hacen falta siete votos para seguir en Moncloa", ha asegurado.





Respecto a la viabilidad del acuerdo entre el PSOE y ERC para hacer presidente a Salvador Illa, Ayuso asegura que "con el sanchismo todo es posible".

"Estamos en los tiempos del gobierno sin límites, que es lo que veíamos en la Venezuela de los 70-80-90. No va a quedar una institución en pie, no va a haber una separación de poderes efectiva, ni un Estado de derecho fuerte y la economía se está viendo perjudicada enormemente. Las CCAA no van a tener para pagar sus servicios públicos si seguimos con este modelo. Creo que todo es posible, pero los socialistas van a tener que explicar qué España es esta. Ya no solo los presidentes, también los votantes", ha asegurado la líder madrileña.

En cuanto a las críticas de algunos barones socialistas hacia las últimas decisiones de Sánchez, Ayuso se ha mostrado contundente: "Lo que me importa es saber qué van a hacer los votantes y donde nos quieren llevar los presidentes autonómicos del PSOE. Ya no es solo una cuestión económica, no somos iguales ante la ley y no tenemos las mismas oportunidades".

