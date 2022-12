Sergio Fidalgo: “El Rey Felipe VI paró el golpe de Estado de 2017 en Cataluña”

Sergio Fidalgo, escritor y periodista, ha escrito junto a Antonio Robles el libro ‘Los catalanes SÍ tenemos Rey’ que presenta en ‘Herrera en COPE’ un día después de que se haya cometido el “asalto a la democracia”como ha manifestado desde primera hora de la mañana Carlos Herrera en su programa.

Audio





Fidalgo ha recordado que el discurso del Rey Felipe VI de 2017 “fue la esperanza. En aquel momento millones de catalanes estábamos angustiados porque parecía que podría ganar el golpe de Estado”.

“No estáis solo”, ese fue para Sergio la clave del discurso del Rey, el momento en el que asegura “que nos quedamos tranquilos y realmente fue así”, aunque matiza que “luego la política ha cambiado y el golpe de Estado lo han ganado”. Sin embargo, enfatiza que “en aquella época se paró”.

Alaba el escritor la figura del Rey subrayando que se paró el golpe de Estado de 2017 “gracias a Felipe VI que dijo lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir y cuándo lo tenía que decir”.

Un discurso de Felipe VI, aquel de 2017, que tras lo ocurrido, Fidalgo no duda en admitir que hoy día sería tildado de golpista porque “si no hubo sedición, no hubo malversación, no hubo nada…”. Aunque hoy día “no solo lo sería el discurso del Rey sino también la sentencia del Supremo”, dice Sergio.

La lectura del escritor ante lo que estamos viviendo es la siguiente: “Es trágico que, al final, el Gobierno haya decidido que Felipe VI se equivocó y el TS cometió un error”.

Por último, asegura Fidalgo que, desde este momento, en Cataluña “van a pasar cosas y no va ser ninguna a mejor”.