El secreto de los hoteles para no perder dinero con el buffet libre, entre lo mejor del año

Es uno de los momentos que más se disfrutan. Ese instante en el que, en plenas vacaciones, acudes al buffet del hotel para desayunar. Para muchos es fundamental arrancar el día con un buen café y un croissant. En 'Herrera en COPE', precisamente, hablamos sobre el motivo por el que los hoteles no pierden dinero con el buffet libre. Recordamos este instante, pues se encuentra entre uno de los momentos más destacados del año en el programa. Aprovechamos las fechas navideñas en las que nos encontramos para recordarte las mejores secciones e instantes. Escúchalo en el siguiente audio. ¡No te lo pierdas!

Audio





Carlos Herrera, durante la sección de 'Los de Bilbao', recogió un estudio que concluía que "en un buffet el hotel siempre gana dinero porque nos atiborramos con los primeros platos y los más caros están al final del recorrido". Así se demostró en varios hoteles de Las Vegas, al estudiar el modo en el que se comportaban los clientes cuando acudían a un servicio así. Y es que "nos cegamos al llegar" y, al final, no consumimos los platos que se encuentran más adelante y que son los más caros (normalmente).

Después de compartir los datos del estudio, Uriarte quiso aprovechar la oportunidad para contar un chiste de JJ Vaquero, en el que tiró de humor ante este tipo de situaciones. Esas en las que ves a la gente en masa correr a por el desayuno.

"Cuando estéis en un hotel que el buffet desayuno cutre, yo me salgo fuera, compro un pastel de la pastelería, me meto en el buffet del hotel y lo pongo en mi mesa, la gente lo ve y lo busca por el buffet. Yo me río y ellos lo buscan, y le preguntan al camarero", contó Vaquero, provocando las risas en el estudio de 'Herrera en COPE'.





Tras escuchar al humorista, los colaboradores de 'Herrera en COPE' analizando las diferentes personas que puedes encontrarte en un buffet. Por un lado, está el "observador", que es aquel que "mira lo que llevas en el plato, que te viene como acosando, dónde habrá sacado este, dónde has cogido esto", mientras que también están los que preguntan directamente o los que se ponen las gafas para observar mejor.

Por último, los colaboradores del programa fueron contundentes y lanzaron su opinión sobre estos desayunos buffet.





Mientras algunos lo catalogaron de "caro y regulero", otros aseguraron que "en un bar de toda la vida" puedes desayunar mucho mejor. "Si yo tomo una tostadita, ¿por qué me tengo que tomar un plato de judías?", fue otro de los comentarios que más risas ha provocado.

Los mejores entrantes con los que triunfar en Navidad

Esta Navidad, en COPE te damos los entrantes perfectos para triunfar entre tus comensales e invitados.

Empezamos por una “Ensaladilla rusa con ventresca de bonito”, algo que no puede faltar en una mesa. Con apenas nueve ingredientes tenemos un plato rico y fresco. Como segunda opción, el chef Pedro Gallego nos enseña a hacer un “tartar de ibérico con hierbas de monte”. Con solomillo ibérico y cinco sencillos ingredientes más se consigue un entrante que, coronado con un huevo, será lo más llamativo de la mesa.

El reconocido chef Karlos Arguiñano también proponía, en un momento dado, un pincho de aceituna manzanilla o delicias de salmón ahumado, entre otros. En el primer plato, el chef apuesta por sopas y cremas, que al ser ligeras suelen entrar bien en cenas con tanta comida como esta. Una propuesta sería crema de calabacín y brócoli o sopa de picadillo y tapioca. No te pierdas el vídeo que te proporcionamos a continuación en el que te mostramos esos entrantes top. Triunfarás y tus invitados te pedirán las recetas.