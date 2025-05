El asombro de Pedro Martín tras la roja a Marcos Alonso, en el Celta - Sevilla: "Están majaretas"

Publicado el 10 may 2025, 17:43 - Actualizado 10 may 2025, 17:48

La primera polémica del Celta – Sevilla llegó en el minuto 45 cuando González Fuertes pitó penalti a favor del Sevilla después de un tiro de Peque el balón tocó claramente en la mano de Marcos Alonso.

El problema llegó cuando Trujillo Suárez, desde el VAR, llamó al colegiado de campo para que fuera a revisar el penalti. En un primer momento parecía que se estaba revisando la pena máxima, pero, finalmente, González Fuertes terminó anulando la tarjeta amarilla y expulsando a Marcos Alonso.

Un penalti que terminó en el gol del empate del Sevilla justo antes de que se terminara la primera parte. Además, los jugadores y árbitro se fueron a vestuarios entre silbidos e insultos por la decisión tomada.

ASÍ SE VIVIÓ EN TIEMPO DE JUEGO

Durante en 'Tiempo de Juego', Paco González explicó que no le parece roja “porque no veo control como para quedarse mano a mano”. Además, Pedro Martín aseguró que los árbitros “se están volviendo majaretas. No sabe a dónde va a ir el balón ni dónde está el portero. No pueden ver eso”.

captura de pantalla Momento de la mano de Marcos Alonso, en el Celta - Sevilla

“Los del Sevilla estaban asustados porque pensaban que iban a despitar el penalti. Es cierto que el VAR la lía, pero él se deja liar”, terminó diciendo. “Nos parece muy exagerada la roja, pero es una jugada que cambia el partido con uno menos el Celta”, apuntó el director de 'Tiempo de Juego'.

