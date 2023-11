Le mete una cucharada a su plato de judías y termina por arrepentirse por lo que encuentra: "Algo duro"

Conrado no es un oyente más. Su historia es para enmarcar y como tal, decidió llamar a Herrera en COPE para contar lo que le había pasado al comerse una buena cucharada de judías. Eso sí, en pleno verano. Todo ello contado con pelos y señales en el siguiente audio, con un final del todo inesperado:

Audio





Las judías veraniegas y la venganza de la cuñada

Una comida familiar es el contexto donde se producen muchas de las grandes historias. En este caso, tal y como hemos podido escuchar a Conrado contar en el audio anterior, con un buen plato de cuchara como protagonista. Da igual que fuera verano, da igual el calor que provocaba sudores en el resto de comensales, nuestro protagonista no podía negarse a degustar un apetitoso plato de judías.

"Este verano comiendo en casa había unas judías muy ricas", es la frase con la que comienza su peculiar relato. Una historia que, contada a Alberto Herrera y al resto de colaboradores de la radio, no se hace excesivamente larga. "Según me meto la cuchara, encuentro algo duro", saltó la sorpresa en la degustación que este oyente estaba realizando. Tocaba comprobar qué había ocurrido.





Así fue como, tras realizar una exploración en lo que acababa de meterse en la boca, llegó a la siguiente conclusión: "Me lo saco de la boca y era un diente", sorpresa confirmada y consecuentemente, dudas sembradas. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo había acabado semejante perla entre las delicias que estaba ingiriendo? ¿Acaso podía ser suyo? Tranquilidad. Todos los dientes están en su sitio. Si no era suyo, lo lógico era proceder de la siguiente manera:

"Y pregunto, ¿de quién es este diente?" Lanzada la cuestión al resto de comensales, la respuesta llegaba, como en tantas otras cosas de la vida, desde el mismo origen, desde la génesis del mismo asunto: "Pues de la cocinera", una pobre mujer que había preparado el plato de judías con sus mejores ingredientes, que literalmente lo había dado todo para preparar el puchero. Y, cómo preguntaría Perales, ¿quién es ella? El mismo Conrado respondía: "Mi cuñadita, guapa".

Otras sorpresas en mitad de la comida

Antonio, uno de nuestros 'fósforos', contó una historia en 'Herrera en COPE' que no pasó desapercibida. Cuenta que se casó en Navidad y viajó en el 87 en un Citroën 11 Tr. Un coche sin aire acondicionado. Viaje Murcia-Múnich. "Nos fuimos con productos típicos de la Región. Llevamos una botella de aceite de oliva y saco una lata de tomates. Había que aprovecharlo todo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En Alemania hay buen pan, subimos un pan de pipa y lo primero que hago es hacerle dos agujeritos a la lata de tomates y echo el caldo en un plato. Terminamos de abrir la lata y enseguida le echo el tomate por encima. De pronto, un tropezón". ¿Quieres saber lo que se encontró? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio

Otra 'fósfora', llamada Montse, ha contado que se encontraba en una comida. "Vimos una pizzería y fuimos para allá. Mi compañera llevaba unas gafas porque no veía mucho. Pidió una ensalada. Se puso a aliñar y vi algo raro. Empecé a mirar. En mi vida he visto un gusano de tal tamaño. Uno de seda gordito. Lo más alucinante es que era de colores. Era bonito. Pero estaba removiéndose, mi compañera que no veía y a mí me entró la risa", narró en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Marga tiene dos anécdotas y ha querido compartirlas con el resto de oyentes. Una personal, y otra de un amigo. Ella estuvo en un internado, comió un día el puré y se encontró "las uñas de la cocinera. Cuando me llevé la cuchara a la boca, lo último que tú te quieres encontrar en un puré es eso". A su amigo le ocurrió que se encontraba en una casa de campo. La madre preparó una tortilla de patatas grande y se ve que algo cayó dentro. "Aquello se mezcló y cuando se sentaron a comer había caído una salamanquesa".

Ángeles vivió también una experiencia un tanto traumática. "Me gusta mucho hacer la tortilla de patatas. Según mi familia, me sale muy bien. Un día estábamos en casa. Fui a darle la vuelta a la sartén y se me cayó encima del escurreplatos. Yo no lo iba a tirar. La recogí y la volví a echar. Ya nos pusimos a comer y empieza a decir mi marido: esto sabe muy raro. Salió el estropajo de fregar".

Otro oyente, por último, afirmó que este verano, le sucedía algo comiendo en casa. "Había unas judías ricas para comer. Según me meto la cuchara me encuentro un diente. Y ya preguntó: ¿de quién es este diente? Pues la cocinera que llevaba toda la mañana buscándolo".