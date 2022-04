El secreto de Joaquín para estar en forma en el Betis con 40 años: lo explica un experto

Mantenerse joven es complicado, pero hay una estrella del fútbol español que, con sus 40 años de edad, se mantiene como un chiquillo. Ese es Joaquín Sánchez, el jugador del Real Betis, quien ha ganado con su equipo este fin de semana la Copa del Rey y que no tiene miras de retirarse ahora. Actualmente, el jugador más veterano de La Liga, después de Joaquín, es Diego López. Hubo un futbolista japonés que llegó hasta los 50 años. Pero no son los únicos deportistas que se mantienen en plena forma y rendimiento. Por ejemplo, dentro del deporte español están Rafa Nadal y Alejandro Valverde, ambos continúan en activo.

El psicólogo deportivo, Pablo del Río, le ha explicado a los oyentes de Herrera cómo es posible que los deportistas de cierta edad pueden competir al máximo nivel. "La ilusión mueve montañas. Cada día es más frecuente ver deportistas con una edad muy avanzada, porque se cuidan más y porque hay mejores profesionales", afirma el psicólogo. No obstante, el punto más importante es que el deportista siga contento y disfrutando de lo que hace, eso provocará que su mente esté mucho más preparada para esfuerzos realmente grandes.

La mejor manera de retirarse es por voluntad propia

Y es que el sufrimiento es parte del éxito, como bien ha demostrado Joaquín, quien no prevé retirarse del fútbol en un corto plazo de tiempo. Sin embargo, no cabe duda de que, llegados a una edad, los deportistas deben afrontar el hecho de que su retirada está cada vez más cerca y tienen que plantearse su marcha. Pablo Del Río cuenta que las horas posteriores a tomar la decisión de jubilarse son claves, "hace unos años la retirada estaba percibida como un trauma, pero hoy en día se intenta programar y preparar como un proceso de transición".

Las posibles causas de la retirada son también un condicionante que puede ser negativo, si se da por una lesión o falta de renovación del contrato. El psicólogo deportivo asegura que la mejor manera de retirarse es por voluntad propia, ya que no supone un impacto psicológico tan fuerte. Otro ejemplo dentro del deporte con una avanzada edad que no podemos dejar de lado es Albert Oliver, quien a sus 43 años continúa dando todo de sí en el baloncesto. "Me siento bien compitiendo cada día, pero sí que la edad se va notando", nos cuenta el deportista.

Rendimiento de forma personalizada

Por mucha genética de la que se disponga, es esencial cuidar el cuerpo, si no el rendimiento se irá deteriorando cada vez más. "Hay que cuidarse durante todo el año, también cuando se acaba la temporada", dice Albert. Además, la alimentación es un punto clave dentro del buen estado físico, como bien han señalado en múltiples estudios los profesionales nutricionistas y médicos. "Cuando empecé no pensaba que iba a estar tanto tiempo en el deporte de élite, porque es poco usual", sostiene el jugador. Aunque no deja de mencionar que los psicólogos deportivos y la comida ha hecho mucho en el mantenimiento del cuerpo para durar más años en el deporte.

Albert confirma que el apoyo de la familia ha sido muy relevante en su vida laboral. "Los datos son relevantes, la longevidad deportiva es un hecho en este momento" comenta Julio María Calleja, Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como catedrático en la Universidad del País Vasco. A lo que añade: "porque todas las ciencias alrededor del rendimiento del deportista se han considerado de forma personalizada". La conciencia que tienen estos deportistas por alargar su carrera profesional, que puede suponer una mejora importante de los contratos, es un motivo por el que deciden quedarse. Es más, el hecho de saber que tienen psicólogos y fisioterapeutas (todo un equipo) a su alcance, además sus buenos resultados físicos, hace que puedan seguir.