El secreto de Alberto Chicote con el que consigue que "la mayoría de los platos" le queden deliciosos

Se duplica el número de consumidores concienciados con el desperdicio de alimentos, hasta un 72 % en 2 años según un estudio. La toma de conciencia de los consumidores sobre el desperdicio de alimentos ha aumentado más del doble en los últimos dos años y, en la actualidad, el 72 % de los consumidores son conscientes del desperdicio alimentario, frente al 33% de los consumidores antes de 2020. Una realidad sobre la que personalidades del mundo de la cocina, como Alberto Chicote, están muy concienciadas.





El secreto de Chicote para cocinar

Actualmente, existe un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario que obliga las empresas de la cadena alimentaria (desde los agricultores, pasando por los fabricantes, hasta la distribución) a contar con un plan de prevención para minimizarlo. Los datos sobre el desperdicio nos los ha ofrecido Carlos García, responsable de comunicación de la aplicación contra el desperdicio Too Good to Go.

Tood Good to Go es una aplicación que ha tenido una muy buena acogida, en España cuenta con más de 15 mil establecimientos y en 4 años se han conseguido salvar cerca de 8 millones de packs de comida de ser lanzados a la basura. Y en el mundo de la hostelería hay mucha conciencia con esto de no tirar comida, Chicote hizo un libro del que vino a hablarnos aquí en 'Herrera en COPE'. Una entrevista que puedes recordar en el siguiente audio, donde además, Chicote desvela el secreto para elaborar muchas de las recetas que figuran en el libro:

Audio





Un secreto, tal y como ha relatado en el audio, con el que sin duda ayuda a luchar contra el desperdicio, además de conseguir que los platos que cocina le queden deliciosos. Muchos dirán que para un chef es fácil cocinar una receta riquísima con lo que haya, algo que hace mucho Chicote y sobre lo que, además, aporta un ejemplo.

Otros ejemplos de lucha contra el desperdicio

Ejemplos hay muchos, por ejemplo, Fabián León, de MasterChef, quien hace unos años escribió un libro de recetas “No me Tires” con ideas para cocinar con lo que tengamos. Aprovecharlo todo también sabe la cocinera Pepa Muñoz, de El Cuenco de Pepa. En un restaurante como el suyo hay que tener mucha conciencia.

De esa manera no se tira nada. Y es que Pepa nos habla de platos que están hechos a base de ver lo que hay en la nevera. Y si queréis aprovechar al máximo, una idea con el brócoli, que podemos escuchar. Vamos, que opciones, hay. Y por cierto, si vais a un restaurante y no les queda de algo de la carta, no nos enfademos, al menos sabemos que no están tirando nada, como le contaba Nacho del restaurante Kaymus en Valencia, a Angel Expósito el otro día en 'La Linterna'.

En los Colegios también deben aplicarse, y que un padre pueda llevarse la comida que no se ha comido su hijo, en un tupper, es una opción. Juan Llorca comenzó hace unos años, el movimiento #PorUnaEscuelaBienNutrida y se convirtió en el chef de Valencia Montessori School donde apuestan por una alimentación KM0. Pero Llorca, primero, quiere lanzar una pregunta, que no es nada inocente. ¿Por qué sobra la comida?