Santiago Segura desvela qué personaje le ofreció a Carlos Herrera en Torrente 4: "Un tío sofisticado"

Carlos Herrera es el líder de las mañanas en la radio en España. Muchos son los españoles que cada día sintonizan COPE para escuchar al director de 'Herrera en COPE' con el mejor análisis de la actualidad y el entretenimiento más divertido. Lo que muy pocos saben es que, además de estar cada día al pie del cañón en su radio, Carlos Herrera estuvo a punto de dar el salto a la gran pantalla. Nada más y nada menos que en una película de Santiago Segura: Torrente 4, Lethal Crisis.

El papel que estuvo a punto de hacer Carlos Herrera en Torrente 4

Alberto Herrera ha entrevistado a Santiago Segura este jueves. En un momento dado, el hijo de Carlos Herrera ha querido preguntarle al actor y director por un asunto que fue polémico en su propia casa: "Mi padre, este señor que está aquí, Carlos Herrera, me dijo en una ocasión que le ofreciste", un papel en una de las películas de Torrente. Una noticia que ha confirmado y detallado Santiago Segura en el siguiente audio donde detalla qué personaje de la película estuvo a punto de encarnar nada más y nada menos que Carlos Herrera.

Audio





Como hemos podido escuchar en el audio anterior, Santiago Segura ha confirmado qué personaje habría podido hacer Carlos Herrera en la cuarta de las películas de la saga de Torrente: "Cierto, cierto. La gente no sabe hasta qué punto es complicado armar una película. Un entramado con todos los actores, el casting y, en Torrente 4, en concreto, me pilló el toro", ha confesado sobre el momento en el que le ofreció el papel a Herrera.

Tal y como se escucha en el audio anterior, Segura ha asegurado que para ese personaje en cuestión había pensado en otro rostro conocido, pero al cual le ofreció el papel "a través de gente, pero lo que pasa es que es de esas cosas que se van dilatando. Ha dicho que se lo está pensando, ha dicho que no sé qué y al final, me enteré luego, ni se lo habían dicho, me estaban vacilando", confesó desesperado Santiago Segura.

En ese momento es cuando, para el que es uno de los personajes más importantes de la película, como explica Segura en el audio anterior, pensó en Carlos Herrera: "Entonces ya empezó la desesperación y llamé a tu padre". Finalmente, Herrera rechazó el papel y lo acabó por encarnar otro rostro conocido en nuestro país, un cantante cuyo nombre es desvelado también en el audio anterior.

¿Por qué Carlos Herrera no salió en Torrente 4?

"¿Crees que mi padre habría hecho un buen papel?", la ha preguntado Alberto Herrera a Santiago Segura. "Sí, por la idea que tengo yo, de un tío sofisticado, a tu padre le veo además por la voz", ha asegurado. En ese momento, Alberto Herrera ha querido apuntar lo siguiente: "Yo me acuerdo que fue un tema de debate en casa", tras lo que Segura se ha sorprendido:

"O sea que se lo pensó, menos mal", ha expresado aliviado. Alberto ha querido explicar el motivo por el que su padre rechazó el papel: "Él quería hacerlo, lo que pasa es que hubo otras fuerzas que le dijeron, vamos a ver si puedes... pero se lo planteó. Y yo, por supuesto, estaba en la facción de a favor", ha defendido el pequeño de los Herrera. Finalmente, Segura ha querido recordar cómo "de mis primeros trabajos en televisión estables, fue en Canal Sur con tu padre", ha explicado Santiago Segura en 'Herrera en COPE'.

Escucha la entrevista completa a Santiago Segura en COPE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En pleno julio, hablar de las Navidades puede resultar algo confuso. Pero no es algo que le preocupe demasiado a Santiago Segura. El actor y director acaba de estrenar 'Padre no hay más que uno 3', la tercera parte de la saga centrada en un padre y su relación con sus hijos que comenzó en 2019. Un filme que, en este caso, nos presenta a la familia mientras prepara las fiestas navideñas.

Audio El director presenta 'Padre no hay más que uno 3', una comedia familiar centrada en la época navideña





'Padre no hay más que uno 3' es la última película que estrena Segura en la gran pantalla, pero no es la primera y mucho menos será la última. Ya que su afición por el cine viene desde bien pequeño: “Me encantaba el cine, pero pensaba que lo hacían seres privilegiados. Semidioses, ¿no?”. Pero él, al venir de una familia de clase media, creía que era un sueño imposible: “No había nadie, nadie en la familia, dedicado al arte en ninguna de las generaciones. Y yo indagaba y decía: 'pero, ¿a esto se puede dedicar la gente así de a pie?' Y veía que no”.

Sin embargo, su familia seguía unida al cine. Y las salas las conocía desde bien pequeño gracias a su tío Felipe: “Él era acomodador. De hecho nos colaba en el cine de Salaverri, uno de esos cines de barrio. Mi padre decía: 'vamos al cine a ver al tío' y realmente íbamos al cine a ver la película”.

El cine es su gran pasión. Y todo comenzó con Mary Poppins, la primera película que vio completa con 3 años: “Me sentaron ahí y estuve aparcado horas. Me había quedado hipnotizado. Y recuerdo momentos de esa proyección, aunque no tengo recuerdos de esos tres años”. Sin embargo, su verdadera pasión son los cómics. Una anécdota que, según él, fue bastante graciosa: “Llegó un momento en el que mi madre me dijo: 'Hijo, es que nos tenemos que salir nosotros para que entren las porquerías de tus cómics'”. Eso le hizo vender algunos cómics, pero su afición se impuso y al final “acabé comprando más cómics”. Unas anécdotas de su infancia que representa en todas sus películas y que también podrá verse en 'Padre no hay más que uno 3'.