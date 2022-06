Salvador Sostres y el problema del paro: "En España hay más ofertas de trabajo que ganas de trabajar"

España atraviesa un momento complicado a pesar de los buenos datos de empleo. Y es que según muchos de los empresarios del sector de los servicios, fundamental en la economía de nuestro país, quienes aseguran que no tendrían los suficientes trabajadores disponibles en sus negocios. "Nosotros somos un país de servicios y en este momento, en España estamos en una etapa buenísima de talento, por ejemplo, culinario. Estamos en un momento de la Historia de España en el que mejores chef y más chefs hay. Todos los restaurantes tienen problemas de personal. No hay suficientes camareros que quieran trabajar. No hay suficientes chicos y chicas jóvenes. Vivimos muy bien en España y la gente quiere trabajar lo que quiere trabajar", ha destacado Salvador Sostres a este respecto.

El problema de España con el empleo

Sostres ha asegurado que él mismo tiene "la sensación de que el problema que tiene España es más de ganas de trabajar que de oportunidades de trabajar. En este momento, habla con un hotelero, habla con un restaurador, habla con quien quieras que dé servicio y pregúntale si tiene el personal que necesita", ha comentado en 'Herrera en COPE'.

"Y los restaurantes, como habréis visto en Madrid, en Barcelona, en todas partes, incluso (y esto es dramático), en Marbella y en las zonas más turísticas, ya no pueden dar como antes, con naturalidad, 14 servicios a la semana", detallaba el colaborador de 'Herrera en COPE', tras lo que Sergio Barbosa le preguntaba: "¿Es problema de salario, que no se paga lo que hay que pagar; es problema de cualificación?".

Vivir sin trabajar en España

"Es problema de que en España, sin trabajar, se puede vivir muy bien. En España, cualquier chico joven de clase media, la mayoritaria, afortunadamente, o viven de sus padres o hacen no sé que, pero pueden vivir sin trabajar. No tienen, seguramente, el ímpetu, el interés, la emoción que hemos tenido generaciones anteriores por trabajar desde el principio y por ganarse la vida", ha defendido Sañvador a lo largo de la tertulia del programa.

"Es verdad que no se pagan demasiado bien estos trabajos que, seguramente, se podrían pagar mejor y también es verdad que la contratación, el sistema, es muy complicado. Ahora mismo, muchos restaurantes, si tienen que contratar a un camarero en las condiciones del mercado laboral actual, pues se lo piensan muy mucho y casi prefieren, mira sabes qué, cerramos los martes. Cerramos domingo, lunes y martes. Tres días en lugar de dos porque preferimos esto a arriesgarnos a tener que contratar a una persona 30.000 euros al año, que igual no me los va a rendir, o igual se va a ir, o igual me va a coger la baja por no sé qué tontería y luego me quedo aquí con cara de idiota pagando 30.000 euros al año sin tener el servicio asegurado", ha relatado el colaborador y periodista.

Y es que, finalmente, para Sostres, se trata de un "problema conjunto, no es una sola causa, pero que desde luego, en España, hay más ofertas de trabajo que ganas de trabajar, yo estoy completamente convencido", ha defendido en 'Herrera en COPE'.

Te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado