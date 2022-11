Salomé Pavón, en 'Herrera en COPE': “Manolo Caracol era la humildad, la grandeza y el flamenco puro”

Salomé Pavón, cantaora y bailaora siempre ha soñado con hacer un espectáculo que homenajease a su abuelo. Una manera de rememorar los años de música y arte en el Tablao Los Canasteros, donde los artistas daban rienda suelta a su ilusión y virtuosismo. Por este tablao han pasado los más grandes, La Perla de Cádiz, la Paquera de Jerez, Cepero, Camarón, …¿Cómo ha sido la creación de este homenaje? Pregunta Carlos Herrera: “Ha sido un proceso largo y duro, primero se pensó hacer un musical en flamenco pero todo eso conlleva mucho dinero”. “Mi sueño era estrenarlo donde el nació, en Sevilla, pero me han prometido que para 2023, que hace 50 años que murió mi abuelo me han prometido que van a hacer muchas cosas”. “Así que vamos a estrenarlo en esta tierra maravillosa y llena de arte como es Extremadura”.- Dice Salomé.

Grandes artistas van a participar en este homenaje donde ninguno quiere ser protagonista, así lo explica la cantaora: “Participan artistas que no conoció mi abuelo, porque yo era pequeña cuando el murió, pero conociendo a mi abuelo, se que los artistas que llevo, a mi abuelo le hubieran encantado, se hubiera vuelto loco”. “10 artistas que ninguno busca ser protagonista porque el protagonista es mi abuelo, Manolo Caracol”. “Vamos a empezar en una fragua hasta que se termina ya cantando en Los Canasteros”. “Espero que la emoción no me deje sin voz”. Los genes de Salomé Pavón, son genes llenos de arte y flamenco. Ella reconoce a su abuelo como único e inigualable: “Como Caracol creo que no ha salido la grandiosidad y ninguno igual”. “Es una carga bendita llevar el nombre de mi abuelo”.

El estreno será el viernes, 2 de diciembre en el teatro López de Ayala en Badajoz. Un espectáculo lleno de pureza y emoción con grandes artistas como Jerónimo Maya a la guitarra, el baile de José Maya, Pablo Suárez al piano, voces de Pechuguita y Paolo Molina, el violín de David Moreira, el clarinete de Esther Rodríguez Viñuelas, algo que no es peculiar en el flamenco y a la percusión José Suárez. Todo ello, acompañado de la gran voz de Salomé, su nieta.