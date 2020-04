Rosa Díez, sobre Marlaska: "Es como si lo hubiéramos comprado en el chino"

Rosa Díez ha mostrado este viernes su decepción ante Marlaska por estropear la imagen de la Guardia Civil al conocerse que esta institución ordenó investigar bulos que generaran "desafección" al Gobierno. Dicha comunicación interna partía por iniciativa del general Santiago, que el pasado domingo, cuatro días después de este correo, generó una fuerte polémica por decir en la rueda de prensa diaria del gabinete técnico del Covid-19 en la Moncloa que entre las funciones de la Guardia Civil estaba "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno".

"Marlaska dijo que le han dolido las críticas al General. Entérate, tío. Las críticas son para ti, pequeño Marlaska. A los que dais las instrucciones a la Guardia Civil para perseguir a quienes hablen mal del gobierno", ha dicho. Y ha lamentado que Marlaska haya dado un "resultado tan horroroso en el Gobierno". "Es como si lo hubiéramos comprado en el chino. Es una mala copia con respecto a lo que recordábamos", ha lamentado.

Díez ha criticado que el Gobierno no sepa ni contar los muertos, se niegue a decretar un luto oficial por las víctimas y difunda bulos. "Dijeron que el mayor enemigo de la pandemia eran los bulos y la desinformación. O sea, el Gobierno. Porque ellos dijeron que el gobierno de España había sido el primero de Occidente en ordenar el confinamiento. Bueno, pues hasta uno de sus verificadores oficiales, Maldita Hemeroteca, demostró que era mentira. No saben hacer otra cosa que mentir y estropear todo lo que tocan", ha dicho. Para la exdiputada de UPyD, "la gente de este Gobierno no es competente y se tiene que ir a casa". "Necesitamos un Ejecutivo capaz de resolver los problemas y cuando esté la situación encauzada, convocar elecciones. El único plan de Sánchez para combatir la pandemia es que nos quedemos en casa y callados. Es lo único de lo que son capaces. Lo están haciendo mal. Y decir esto es una acción patriótica", ha dicho.

Por último, Díez asegura entender que Sánchez permita a Iglesias criticar al Jefe de Estado o al Poder Judicial porque ambos forman "una pareja tóxica" y "se necesitan mutuamente". "Sánchez no es que le permita cosas a Iglesias, es que forman parte de lo mismo y sólo de esta manera mantienen esta unión que está destruyendo España", ha dicho. Por último, ha pedido entre bromas a Iglesias que no hable directamente a los niños: "Los niños no tienen que hablar con desconocidos y hacer caso a los desconocidos. A los nuestros, déjalos en paz".

Oficialmente hay casi 30.000 muertos y 29479 enfermeros contagiados. Y Sánchez dice en el AlóPresidente de hoy que todo lo ha hecho bien, y que lo que se haga mal, pues que hay que “hacer pedagogía”... Este hombre es un peligro para la seguridad nacional...No tiene vergüenza. — Rosa Díez (@rosadiezglez) April 18, 2020

Entérate, Marlaska, manipulador: te acusamos a ti y a tu jefe de intentar pervertir una magnífica institución como la Guardia Civil. Tú eres quien da las órdenes de perseguir, tú eres el inquisidor. Tú, Marlaska, eres una vergüenza para nuestro país. Tú. https://t.co/fwlGZOm7g9 — Rosa Díez (@rosadiezglez) April 20, 2020

Voy a decirlo: el acuerdo que España necesita pasa por poner al frente del Gobierno a un equipo de personas competentes que se pongan a trabajar para enfrentar y superar la crisis antes de que estos tipos se lleven el país por delante. #SánchezVeteYa — Rosa Díez (@rosadiezglez) April 19, 2020