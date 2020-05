Rosa Díez: "Deberían reservar una franja horaria para las comparecencias de 'Aló Presidente"

Una semana más, Rosa Díez ha visitado 'Herrera en COPE' para comentar la actualidad de la semana resumida en los tuits que publica en las redes sociales. La crisis del coronavirus y las medidas que el Gobierno de España han tomado respecto a esta crisis sanitaria han copado el muro de Twitter de la fundadora de UPyD.

El balance de Rosa Díez sobre la gestión del Gobierno

En este sentido, el primer post ha tenido como protagonista las palabras de Fernando Simón el pasado martes refiriéndose a los test que se han hecho en el sector sanitario. En este sentido, Díez publicaba lo siguiente: "Simón, preguntado por la creciente cifra de personal sanitario infectado, dice que “probablemente” los nuevos casos son “antiguos” y “ leves”. La “ciencia” se pudre cuando se somete al dictado partidista y sectario: “probablemente”. Asco".

"Parece que el Gobierno está ocultando muchos datos y no parece, es que lo es, que no está haciendo los test masivos que son imprescindibles. Si existe un acuerdo global importante a día de hoy es el que señalan los expertos sobre que hay que tomar medidas tempranas y también hacer test masivos. Esas dos cosas no las está haciendo el Gobierno. Lo peor de todo es que cuando le ponen a un científico a dar discursos políticos es que se pudre su papel como científico. Eso es lo que ha pasado con Fernando Simón", ha comentado Díez para explicar el contenido de su tuit.

Rosa Díez también ha sido muy crítica con las palabras de Simón sobre tener una euforia contenida tras anunciar el fallecimiento de 268 personas: "Hay palabras que no pueden estar, no pueden ir unida a la cifra de muertos la frase euforia contenida. Hay cosas que sobran de estos discursos".

La idea de Pablo Iglesias, en el punto de mira de Rosa Díez

En otro de sus tuits, Rosa Díez ha sido muy crítica con la idea que Pablo Iglesias lleva defendiendo desde hace varios meses, y es la de defender que la Justicia está politizada: "La campaña emprendida por el Gobierno para desacreditar a los Tribunales de Justicia está directamente relacionada con la certeza de Sánchez de que acabarán en el banquillo. Por eso apoya a Iglesias, porque es su línea de defensa: politizar la justicia".

En la explicación de este post, Rosa Díez ha explicado que se trata de una estrategia de Sánchez e Iglesias por si el Gobierno termina sentado en el banquillo: "Yo creo que el Gobierno tiene la certeza de que van acabar en el banquillo porque muchas de las cosas que han hecho tienen una responsabilidad culposa y dolorosa. Por eso una estrategia es desacreditar a los jueces, las personas que los van a juzgar. Cuando Iglesias desacredita las instituciones del Estado y también al Jefe del Estado porque tienen el amparo de una gran parte de grupo socialista en el Gobierno y porque se trata de una estrategia para presentarse ante ellos pudiendo decir que la Justicia está politizada".

El escándalo de la UGT, en el muro de Rosa Díez

Por último también se ha referido al escándalo protagonizado por la cúpula de la UGT en Andalucía: "La cúpula de UGT en Andalucia en el banquillo por el juicio sobre las facturas falsas. Esa es la familia política de Sánchez, los del "gobierno de progreso".Un escándalo que la prensa amiga del régimen enterrará bajo los bulos y mentiras del Gobierno".

En este sentido, Rosa Díez ha pedido que no se olvide esta información por la crisis del coronavirus que estamos viviendo en nuestro país: "Estamos tan angustiados por la inacción del Gobierno y por todo lo que nos ha venido encima que no estamos atendiendo a otros puntos importantes, como por ejemplo lo que ha pasado en Andalucía con la UGT por desviar 40 millones y por eso sus miembros han sido sentados en el banquillo. Yo he militado muchos años en la UGT y me siento escandalizada por esto. Cuando ocurren estas cosas y te das cuenta que los medios del Gobierno lo tapan te das cuentas que aquí hay un problema que afecta de lleno al sindicato y su familia política, que en este caso se llama Pedro Sánchez. Y esto es un escándalo porque están robando a los trabajadores".

Además, Rosa Díez, ha aprovechado sus minutos en 'Herrera en COPE' para comentar su punto de vista sobre las franjas horarias fijadas por el Gobierno de España para poder salir a la calle, señalando que se les ha olvidado poner un espacio de tiempo para "las comparecencias de 'Aló Presidente'".