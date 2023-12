Rocío Blanco: “Este gobierno propicia una economía subvencionada y profundamente ideologizada"

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del subsidio de desempleo, elevando a 570 euros los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes desde los 480 euros vigentes.

Además, esta reforma pactada entre el Ministerio de Trabajo y Economía, contempla que la ayuda sea compatible con la incorporación a un empleo durante los primeros 180 días.



La reforma también incluye una rebaja gradual de la cotización de este subsidio de cara a la jubilación, que se hará de forma gradual desde la situación actual en la que se cotiza por el 125 % de la base mínima vigente en cada momento.

Una reforma, que a juicio de Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, “tratan de cobrar el cuarto invite del fondo europeo cuyo plazo cumple el 31 de diciembre más que hacer una reforma profunda del mercado laboral que trate de vincular las políticas pasivas con las políticas activas”. Un desembolso de 10.000 millones de euros.

Insiste Blanco en 'Herrera en COPE' que “es una reforma que incide en las políticas pasivas, en los subsidios, y no habla de cómo se puede activar a los trabajadores para incorporarlos al mercado laboral”.

Considera la consejera de la Junta de Andalucía que “estos subsidios aumentan la probabilidad de permanencia de desempleo”.





“Acierto” en poder compaginar meses de empleo con el subsidio





Una de las claves de esta reforma es que se pueda compaginar el subsidio con meses de empleo, lo que para Blanco es “un acierto” aunque matiza que este punto “responde a una recomendación de la OCDE”.

Critica la consejera de la Junta de Andalucía que “este Gobierno está propiciando una economía subvencionada y profundamente ideologizada” y anima a “romper ese gap y tender a una economía que propicie el emprendimiento, que propicie la riqueza y la creación de empleo y que se ponga a las empresas en el punto de mira, pero no en la diana como lo tiene ahora mismo este gobierno, sino que se reconozca el valor social que tienen as empresas", porque como subraya "el estado del bienestar depende de los impuestos, y los impuestos los pagan las empresas y los ciudadanos, sin impuestos no hay ni salud, ni dependencia, ni educación...", concluye Blanco.





Las claves de la reforma del subsidio por desempleo

Más dinero:

Con la reforma, el subsidio ascenderá en los primeros seis meses al 95 % del IPREM (unos 570 euros mensuales), bajando al 90 % en los seis meses siguientes para situarse el resto del periodo, hasta completar un máximo de 30 meses, en el 80 % como en la actualidad. El subsidio para mayores de 52 años se mantiene en el 80 % del IPREM.

Se reduce la cotización para jubilación:

La reforma recorta la cotización por jubilación de los perceptores, una rebaja que se hará de forma gradual desde la situación actual en la que se cotiza por el 125 % de la base mínima vigente en cada momento, según fuentes de la negociación.

De esta forma, los perceptores del subsidio cotizarán por el 120 % de la base mínima en 2024, por el 115 % en 2025, por el 110 % en 2026, por el 105 % en 2027 y por el 100 % en 2028, según fuentes conocedoras del texto definitivo.

Nuevos colectivos beneficiarios:

Se permitirá el acceso al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.

.Compatible con el trabajo:

Se podrá percibir mientras se trabaja por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o parcial, por un periodo máximo de 180 días sin reducción de la cuantía. Asimismo, será compatible con becas y ayudas para formación prácticas formativas o académicas.

Trámites más ágiles:

Se mejora la accesibilidad al suprimir el mes de espera tras agotar la prestación contributiva para presentar la solicitud de subsidio, desapareciendo los llamados días consumidos por solicitud fuera de plazo y se amplía a 6 meses el periodo de tiempo necesario para su solicitud. El periodo de reconocimiento se reduce a un trimestre.

Itinerario personalizado:

La prestación estará vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo, con un conjunto de servicios que establecen derechos y obligaciones para el demandante con el objetivo de incrementar su empleabilidad.