Roberto Álamo: “Las grandes obras son las que muestran a personajes que se equivocan”

A Roberto Álamo, si le ven en un semáforo, es probable que le vean al volante haciendo aspavientos cantando “It's my party” de Leslie Gore. Estudió delineación pero el mismo día que se incorporó al trabajo, dijo que se iba. No era lo que quería hacer... Si no hubiera sido actor, dice que hubiera sido músico, quizá para poder gozar la música sin que le miren raro entre semáforo y semáforo, aunque puede que eso, en realidad, le de exactamente igual.

Ahora le podemos ver en Caronte, un drama que navega entre lo policíaco y lo judicial, interpretando un personaje al que le pasa de todo. “Tiene que recuperar a su familia, demostrar su inocencia, encontrar a quién le acusa y ayudar a los que no pueden defenderse”. Dice Roberto Álamo que "las grandes obras son las que muestran a personajes que se equivocan”.

Un guión con grandes plumas y una trama que enseña varias cosas. Una de ellas que en la cárcel se puede estudiar y alguien puede reinsertarse, “es posible que alguien salga de la cárcel estudiando una carrera”, o el tema de la presunción de inocencia la cual no se cumplió para su personaje. “Por eso los casos, que son de mucha actualidad, él pone como primera base esa presunción de inocencia y empieza a trabajar, algunas veces acierta y en otras se equivoca”.

El trabajo de actor “pone una piedra más en la playa del mundo, pero no lo va a cambiar”, sin embargo “mi trabajo puede abrir ciertas ventanas como las abre el arte en general”. Por eso, todo trabajo es importante, y hay una especial admiración por los actores de doblaje, en las redes sociales de Álamo, porque confiesa en Herrera en COPE, que cuando era pequeño, las películas de los años 40 le hicieron enamorarse del cine y todas ellas estaban dobladas. Al hacerse actor “empecé a comprobar que su imagen estaba denostaba”. Y eso le fastidiaba. A través de su Instagram demuestra todas las formas de amar el arte, bien sea homenajeando a actores, cantantes, tocando los acordes de grandes leyendas musicales, o escribiendo poesía, porque como sus personajes, Roberto Álamo, comparte la virtud de desdoblase, y mostrar sus facetas.