La respuesta de Herrera a los salvajes insultos del Dircom de Podemos a Almeida y Ayuso

La marca de ropa ‘Uno Nuevo Ocho’, creada por el secretario de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, ha publicado este jueves en sus redes sociales unas pintadas sobre la pared de una de sus tiendas donde se pueden ver graves insultos contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, y la presidenta de la región, Isabel Díaz-Ayuso. Tal como recoge "OK Diario", la firma ha publicado un vídeo de Instagram donde se puede leer en una pared de su tienda en Malasaña lo siguiente: "Ayuso caracoño, Almeida carapolla".

La marca de ropa creada por Del Olmo también es la autora de las camisetas de la Selección Española con la bandera republicana o kits para "vestir bien" el día de la hipotética exhumación de Franco.

La noticia de dicho vídeo donde se pueden ver los insultos a Martínez-Almeida y Díaz Ayuso ha sido comentada este viernes por Carlos Herrera y los tertulianos de "Herrera en COPE". "Me sorprende que el feminismo oficial no haya reaccionado bravamente", ha asegurado el comunicador. Además, ha advertido de que a Juanma del Olmo le ha de ir bien con la ventaba de camisetas "porque tiene un BMW deportivo".

Rosa Díez ha recordado que "estos son los progresistas socios de Sánchez". "¡Gobierna con ellos en toda España! El único sitio donde no quiere compartir protagonismo con ellos es en el gobierno de la Nación", ha asegurado. Además, ha recordado el escrache que sufrió por parte de Pablo Iglesias hace ya varios durante su visita a la Universidad Complutense. "Si no eres del PSOE o de las excrecencias que le rodean, no eres feminista. Te pueden insultar o 'escrachear'", ha concluido.