El repaso de Herrera a Irene Montero por su vídeo sobre el 8-M, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

Carlos, director y presentador de 'Herrera en COPE', comenzó el programa del pasado martes 2 de junio recordando una fecha histórica que cumplía su sexto aniversario. Tal día como aquel del año 2014, el Rey Felipe VI comenzaba su camino hacia el reinado: "Felipe VI ha tenido más crisis en seis años que su padre en 40. Todo pudo realizarse porque al frente de los dos partidos más importantes de España estaban dos hombres de altura, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. A día de hoy todo eso hubiera sido más complicado".

Los análisis de Herrera sobre el coronavirus

Como ha sido habitual durante todos los últimos meses, Herrera analizaba los datos de coronavirus, en aquel momento ya existían dudas por el número de fallecidos, ya que el Gobierno no notificó ninguno en las últimas 24 horas, mientras que ciertos gobiernos autonómicos sí lo hicieron: "No nos atrevemos a criticar porque ahora sale Sánchez y nos llama ignorantes. Pero hay gobiernos como el de Baleares que están flipando porque informó de dos fallecimientos en la jornada de ayer. Lo único que está claro es que estos muertos no salen en la foto fija, señalando que los datos que ofrece el Gobierno no tienen ningún interés".

Fernando Simón, durante una rueda de prensa en Moncloa / EFE

El análisis de Herrera sobre el vídeo de Irene Montero

El día 1 de julio salió a la luz un polémico vídeo de Irene Montero durante una entrevista para la Televisión Vasca en el que se podía ver a la ministra de Igualdad refiriéndose a los motivos por la baja asistencia a la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid. En aquella pieza audiovisual, Montero reconocía que uno de los motivos podía haber sido el miedo que existía por las informaciones relacionadas con el coronavirus: "Un vídeo en el que totalmente en evidencia. No tiene defensa por ninguna parte porque confiesa, tras la manifestación del 8-M, que ellos eran conscientes de lo que había e incluso ella evitaba dar besos y abrazos. Reconoce que eso es ridículo y también que era plenamente consciente de que otros países estaban tomando medidas drásticas para luchar contra el virus".

Irene Montero el 9M admitiendo que ya había países europeos tomando medidas ‘muy drásticas’, cuando hoy el Gobierno no deja de repetir que España fue la primera en todo.



Además, escuchen cómo sabe perfectamente qué precauciones tomar.



Esto es muy gordo



pic.twitter.com/5ACRvlUxIe — Rimbaud⚖️�� (@rimbaudarth) June 1, 2020

Sobre esta cuestión, Herrera señaló cuáles deberían ser las medidas que el Gobierno de España tendría que tomar tras escuchar las palabras de Irene Montero, para ello recordó los ataques que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció durante la crisis del ébola gestionada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy: "Pablo Iglesias llevó al Parlamento Europeo al Gobierno de Mariano Rajoy por la crisis del ébola, que terminó con una persona infectada y curada y un perro sacrificado, ¿de verdad que esto les va a salir gratis?

También te puede interesar

Herrera da un toque de atención a Iglesias tras la derrota de Nadia Calviño: "Más chulería"

La lección de Herrera al "macho alfa" Iglesias, entre lo más visto de esta semana