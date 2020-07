La lección de Herrera al "macho alfa" Iglesias, entre lo más visto de esta semana

Vídeo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha analizado en el programa del lunes los ataques que ha recibido el presentador de Antena 3, Vicente Vallés, por parte del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Al comienzo de su monólogo, Herrera se ha querido acordar de la ciudad de Pamplona. La capital de Navarra estaría a pocas horas del tradicional chupinazo que daría comienzo a la semana grande de San Fermín, unas celebraciones que no se van a poder llevar a cabo por culpa del coronavirus: "Ahora mismo en Pamplona se deba andar con mucho cuidado. La Plaza del Ayuntamiento va a ser controlado para que no entren más de 400 personas, pero la Policía va a patrullar toda la zona porque no quieren correr ningún riesgo. Se debe controlar lo que de forma inevitable traería la nueva normalidad, que son los rebrotes. Al virus se le controla y se debe hacer bien porque el país no puede estar más paralizado. A pesar de que la mayoría de personas cumplen con las condiciones de seguridad, los rebrotes están ahí".

La Familia Real ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la misa que la Conferencia Episcopal Española ha organizado en homenaje a las víctimas del coronavirus. En su entrada, Felipe VI, la Reina Letizia y las Infantas han cruzado el pasillo central de la catedral de la Almudena en Madrid con el himno de España de fondo. Interpretado con los órganos del templo de la capital, los compases de la Marcha de Granaderos han acompañado el paso de una Familia Real que no ha querido perderse el homenaje organizado por la CEE para rezar por las víctimas de la pandemia que con tanta dureza ha golpeado a nuestro país.

El miercoles, el director de Herrera en COPE hizo referencia al partido morado tras la polémica por el debate de la libertad de prensa: "Para toda esa basura ideológica de Podemos, ya saben ustedes que la libertad de expresión es un derecho colectivo, un derecho estatal, sobre todo cuando el Estado lo controlan ellos. No es un derecho individual. Este es el que decía que los medios de comunicación privados no deberían existir porque son una amenaza para el sistema democrático. Sería bueno saber quién es más amenaza para el sistema democrático.Esta vez las asociaciones del sector, tan vigilantes con unos y tan permisivas con otros, pues han tenido que despertar de la siesta las FAPEs y las 'fopes' y salir a mostrar su indignación por la campaña de Iglesias contra la libertad de prensa.

Además, quiso insistir en la sobervia que muestra el lider comunista: "Miren, además, Pablo no es una persona más. Pablito es el vicepresidente del Gobierno, él encarna el poder con todos los resortes. Por eso va en coche oficial, por eso el chalet de Falcon Crest tiene protección de guardias civiles, más que en la Valla de Melilla, por eso puede dictar normas que afectan a la vida de todos. Y el poder, querido mío, en un estado democrático está controlado para que no abusen de él las personas a las que temporalmente les encargamos que lo gestionan. Y particularmente si son como este sujeto. La auténtica naturaleza de las sociedades libres no es que la gente podamos ir a votar cada cuatro, la auténtica naturaleza de las sociedades libres está en que el poder siempre esté sometido a control. Y la prensa libre no es la única, pero forma parte de esos controles.

En su monólogo del lunes, el director de Herrera en COPE hizo referencia a Pablo Iglesias, en lo referido al caso Dina: "Y ojo a la excusa que ha dado: que se quedó con la tarjeta para no cargar de presión a la pobre Dina, o sea, el macho alfa decidiendo por una mujer de 30 años lo que era mejor para ella, hurgando en su móvil, cotilleando en los contenidos. "Si tu chico te controla el móvil, cuántalo. Hay salida a la violencia de género". Irene, ministra de Igualdad, ¿tú tampoco vas a decir nada acerca de esta muestra de heteropatriarcado?

Mientras este va acusando de tipejo y gentuza a periodistas con nombre y apellidos. Es un vicepresidente de un Gobierno europeo haciendo y poniendo en marcha el matonismo de chulángano, que es lo que es, o sea, eso seguramente conmueve mucho a los suyos y les gusta mucho en los mítines que salga Echenique y que diga que no es ejemplo de periodismo lo que hace Vallés. No, hombre, ahora periodismo va a ser el chiringuito que le habéis montado a Dina Bousselham. Periodismo es 'La última Hora', la basura esa que... Antes se les ponía un piso, ahora veo que se les pone un periódico. Un vicepresidente señalando a periodistas con nombre y apellidos. Esto es como la fiesta del chivo prácticamente. ¿Dónde están las asociaciones de la prensa? Se ve que el calor os ha cogido en verano, os ha obnubilado un poco. ¿No vais a salir a decir nada?

El líder señaló en su monólogo del martes que: " Pero Sánchez ha insultado a una larga lista que ya acumula contra los fallecidos por el Covid-19 y a las familias". Se refería a la negativa del presidente del Gobierno a no asistir a la misa que tuvo lugar en la Catedral de la Almudena. Afirmó también que: "Que un presidente del Gobierno, le guste o no le guste, tiene que estar con las víctimas, que es lo mínimo que se espera de él. Pero no estuvo ayer en La Almudena, como no estuvo nunca en un hospital, en una morgue, siempre lejos de las personas, de los vivos y de los muertos".

Herrera también quiso hacer una distinción de lo que significó la ceremoñia, a la pregunta que si era un funeral de Estado respondió lo siguiente: "No, pero estaba el jefe del Estado y el presidente del Gobierno debía estar porque para eso le hemos puesto un Falcon, no para que vaya a conciertos con sus amiguitos o con su familia. Le hemos puesto un Falcon para que salga a las 4 de la tarde de Lisbboa, que no está en Nueva Zelanda, y llegue perfectamente a tiempo en una tarde que no tenía que hacer nada. Ya sabemos que cuantas menos cosas haga, menos cosas estropea. Ya sabemos que va a haber un acto oficial de homenaje la próxima semana, pero eso no le exime de que esté en el lugar en el que tenía que estar".