Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, en COPE: "Navarra ha sido un laboratorio de lo que ha ido pasando en España"

Cristina Ibarrola, presidenta de Unión del Pueblo Navarro, pasa este viernes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Con la política hablamos sobre Chivite y su sostenibilidad en el cargo tras los escándalos que salpican al Ejecutivo y su gobierno regional. "La presidenta navarra, con el lenguaje no verbal, lo dice todo. Hay razones sobradas para que hubiese dimitido ya. Es lamentable para Navarra. Una pésima noticia que el PSN sea origen de una presunta trama de corrupción que abre informativos todos los días en España", desgrana.

Anticipa que irán dando pasos en su partido porque le cuesta creer, explica, que Chivite no haya tenido la decencia de dimitir.

"Era una trama engranada para mantenerse en el poder. Y seguir con una corrupción ética y moral de Sánchez y los socialistas navarros. Se han saltado todas las líneas rojas. Parece haber una corrupción económica que les hace estar en los gobiernos con una trama perfecta".

Ibarrola, por otro lado, ha contado que creían que tanto Sánchez como Chivite se movían en el 'todo vale'. Pero habla de algo más en 'Herrera en COPE'.

Eduardo Sanz Nieto María Chivite

Indica que estos días, de hecho, se están viendo "nombramientos que interesan en determinados lugares para seguir lucrándose. Agradezco la labor de la Guardia Civil que nos está descubriendo este entramado lamentable".

Desde UPN denunciaron diversos entramados en la autonomía.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Cristina Ibarrola, presidenta de Unión del Pueblo Navarro La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

La adjudicación más relevante y que "ha descubierto la caja de Pandora. Ha sido la de los túneles de Belate. Todo lo que ha sucedido es inimaginable. Libera a un funcionario de 73 años para ser el presidente de la mesa de adjudicación. Hasta que se adjudica esta obra. Esta persona es la que conoce todas las valoraciones y, con ese conocimiento, hace su valoración y cambia la adjudicación en la que está Servinabar. Casi la mitad de esta empresa es de Santos Cerdán. Es ahora, a partir de ahí, cuando nos estamos enterando de que probablemente haya otros contratos en entredicho. Falta mucho todavía por conocer".

María Chivite ha sido incapaz de decir quién le ha presentado a Antxon Alonso "y cuáles han sido los motivos de las reuniones que ha mantenido con él. Es llamativo que Bildu, a estas alturas, esté callado ante el descubrimiento de una trama corrupta del PSOE. Bildu calla y mira para otro lado. Se ha llevado mucha tajada de todo esto y le ha venido muy bien que Sánchez siga gobernando España y Chivite, Navarra. Todos los mensajes de Santos Cerdán nos darían muchas pistas de presos por PGE y alcaldías a cambio de otras cosas".

Santos Cerdán

El gobierno navarro, denuncia, no es de fiar. Por muchos motivos. "Van a promover una comisión de investigación. De cuando gobernó UPN y ellos. Espero que no sea una excusa y, para cuando lleguemos a la sospecha de esta trama corrupta, no sé cuántos años tienen que pasar y dónde estaremos. Esperemos que empiecen por los contratos recientes", reivindica Ibarrola en 'Herrera en COPE'.

"es casi imposible que sánchez y chivite no estuvieran al tanto de todo lo que pasaba a su alrededor"

Añade que es casi imposible "que ni Sánchez ni Chivite estuvieran al tanto de todo lo que pasaba a su alrededor. De nombramientos que se han ido haciendo y han sido piezas imprescindibles para continuar con esta supuesta trama de corrupción. Es significativo que los dos secretarios de organización de Sánchez estén a punto de sentarse en el banquillo".

Por último, y continuando su referencia a estos dos secretarios de organización, explica que han ido marcando "toda la política navarra. Se van desmoronándose estas piezas. Sánchez tiene un modo de actuar bastante parecido. Navarra ha sido un laboratorio de lo que ha ido pasando en España".