El rejonazo de Herrera a 'El Pulpo' al preguntarle por la 'Madrugá': "Llueve en Sevilla, ¿no?"

El programa de Carlos Herrera retransmitiendo la 'Madrugá' desde Sevilla ha sido uno de los acontecimientos de la Semana Santa. Ha sido por ello que, a la vuelta de las vacaciones, con motivo de las solemnidades vividas, el presentador de 'Poniendo las Calles', Carlos Moreno, 'El Pulpo', ha querido preguntar a Herrera por las emociones vividas... Aunque le faltasen por conocer algunos detalles sobre cómo se llevó a cabo la 'Madrugá'.

El amistoso 'arreón' de Herrera a 'El Pulpo'

"Te he escuchado esta mañana con 'El Pulpo' y no sé si quieres que te contemos cómo ha ido la Semana Santa o no", le espetaba un temeroso Jon Uriarte justo antes de poner al audio del momento entre Carlos Moreno y Herrera. "Le ha caído la del pulpo, nunca mejor dicho", ha bromeado el vasco. El diálogo, el siguiente:





'El Pulpo' comenzaba: "Qué gozada de 'Madrugá' te marcaste aquí en directo"

"¿Lo oíste?", replicaba Herrera, tras un momento de silencio se escuchaba:

"Lo oí un ratito, lo escuché... Llueve en Sevilla, ¿no?", pasaba a preguntar Carlos Moreno. Silencio tenso y nueva respuesta de Herrera.

"Sí, sí, hombre se cargó el Martes Santo", era lo único que alcanzaba a decir el presentador que condujo la 'Madrugá' del jueves. Aun así, 'El Pulpo no desfallecía: "Eran las dos de la mañana. Un silencio, una emoción. Como muy pocas veces", se recreaba.

"Claro, lo que viene siendo la Semana Santa", contestaba un Carlos Herrera que comenzaba este Lunes Santo con una peculiar conversación con el presentador de 'Poniendo las Calles'.





Los colaboradores de 'Herrera en COPE', de cachondeo

El propio Carlos Herrera y sus colaboradores no han podido hacer otra cosa que reírse ante un Herrera que, de buena mañana, se ha mostrado tajante con el pobre 'Pulpo'. "Creo que se equivocó de año en la emisora, metió una de estas grabadas", se escuchaba en el estudio. "Estamos contigo, Pulpo", exclamaba de fondo Uriarte.

Herrera quiso aclarar que "el jueves no llovió. Fue un día espléndido, pero el martes, sí. A los candelarios nos dejó en casa", se lamentaba tras recordar con Uriarte y unas dosis de sentido del humor, una conversación... Diferente.

Vuelve a escucha la 'Madrugá' con Herrera

El comunicador líder de la radio española, Carlos Herrera, se ha puesto esta semana a los mandos de un programa especial de ocho horas para celebrar el regreso de La Madrugá de Sevilla dos años después. La pandemia y las restricciones tras los confinamientos han postergado la vuelta de la Semana Santa a una de las ciudades más emblemáticas de la pasión y que representan tanto para los cofrades de toda España. Un programa especial para una noche mágica.

Audio





Han tenido que pasar 1091 días con sus 1091 noches, una pandemia o una guerra, pero por fin Sevilla ha vuelto a recuperar su noche más especial: La 'Madrugá'. Todo llega, y este 15 de abril la sevillanía cofrade ha vuelto a disfrutar de las hermandades de la madrugada del Viernes Santo que han traído alegría, fe y esperanza a una ciudadanía carente de buenas nuevas.

Ocho horas de programación especial en COPE en las que Herrera ya dejaba mostrar su emoción por el regreso de 'La Madrugá' desde la medianoche, al comenzar el programa: “Esa Madrugada sevillana que sintetiza o simboliza las otras muchas que en otra España están viviendo, aquellos que portan una túnica, llevan un paso o un trono o siente las emociones propias de la Semana Santa y de un Jueves Santo de madrugada, la madrugada de un viernes. Esa almendra especial en la que se resumen tantos y tantos quereres de la Semana Santa a lo largo de estos 7 días”, arrancaba emocionado el comunicador de 'Herrera en COPE'.

