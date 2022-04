Reinventarse tras el fin de las mascarillas: De un taller con tres empleadas a una tienda de barrio

El final del uso obligatorio de las mascarillas en interiores ya tiene fecha. El Consejo de Ministros del próximo 19 de abril decidirá que a partir del día siguiente las mascarillas ya no serán obligatorias en los interiores salvo excepciones como hospitales, centros de salud y el transporte público. También se recomendará que aquellas personas que se hayan contagiado, pero no tengan síntomas y puedan salir a la calle, lleven puesta la mascarilla. En las empresas, la política a seguir -mascarilla, sí o mascarilla, no- la tomarán sus órganos directivos.

¿Es un buen momento para su retirada? Nacho de Blas, epidemiólogo de la Univeridad de Zaragoza, advierte en declaraciones a la Cadena COPE que "hay que pensar en que las condiciones para la retirada de las mascarillas no han sido fijadas. Han fijado una fecha que no depende de criterios epidemiólogos, es decir, no es si la incidencia baja de un determinado nivel sin saber que va a ocurrir después de Semana Santa o si estará subiendo. Algo parecido ocurrió en Austria, las retiraron en febrero y a mitad de marzo las tuvieron que volver a poner porque el virus se ha disparado y la forma de controlarlo era poner mascarillas en interiores".

Tampoco sabemos si habrá un colectivo mínimo como embarazadas o inmunodeprimidos que tengan que seguir llevándola, lo que nos ha comunicado el Gobierno es que si que tendrá que llevarse en hospitales, residencias y transporte público. Lo del transporte público llama la atención, no vamos a poder subir al autobús o al metro sin mascarilla, pero si que podremos entrar a una discoteca. Esta medida parece que no es muy compartida entre los expertos como Nacho de Blas, "lo más preocupante es que la medida de protección individual se retira sin ser sustituida por algunas medidas de carácter colectivo como una mejora de la ventilación regulada por medidores de CO2 que indicarían si la calidad del aire es la adecuada o si hay que activar sistemas de ventilación, depuración del aire con filtros o incluso desinfección del aire con otros métodos".

También está por aclarar es qué va a pasar en los centros de trabajo,m si se va a poner una serie de medidas que obliguen el uso de la mascarilla en determinadas circunstancias. Lo que está claro es que en los colegios dejará de ser obligatoria salvo en aquellos lugares donde haya personas vulnerables..

Este es el esquema que ahora van a tener que definir en conjunto las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad. Medidas comunes que nunca se han tenido salvo en el estado de alarma. Uso de las mascarillas que se impuso mediante un Real Decreto y sólo podrá retirarse mediante otro Real Decreto.

Las mascarillas forman parte de nuestras vidas desde hace casi dos años, 23 meses exactamente. Se hizo en 2 fases, la primera fue el 4 de mayo y empezaron a ser obligatorias en el transporte público. La segunda fase entró en vigor el 20 de mayo de 2020.

No se impuso antes la obligatoriedad de estas mascarillas porque no había existencias. Era muy dificil conseguir mascarillas para toda la población y además tenían un precio desorbitado, por eso mismo el 17 de noviembre ante esa demanda en las mascarillas el Gobierno redujo su IVA que pasó de 21 % al 4 %, una medida que sigue en vigor y seguirá, por lo menos, hasta el próximo 30 de junio según indica el BOE.

¿Qué va a pasar con las empresas que vivían de fabricar mascarillas?

Las mascarillas han sido un material sanitario que ha tenido sus altibajos pero, sin lugar a duda, no hemos podido prescindir de ellas. Tanto es así que fueron muchas las empresas que, ante la necesidad de mascarillas y los escasos recursos económicos que tenían por la situación de confinamiento, decidieron dar un giro y reinventarse. Entonces se pusieron a fabricar lo que hacía falta, mascarillas. Fue el caso de una jóven de 27 años, Sonia Murillo, que en 2020 se decío a abrir una pequeña tienda en Soria y cuando le pillo la pandemia comenzó a hacer mascarillas. Pero si ahora dejamos de llevarlas ¿de qué van a vivir esas empresas que se reinventaron para poder sobrevivir?

Es el caso de Rosa Moreno que tiene un pequeño taller de confección en Valdemoro.Fabricaban ropa para las tiendas. Eran 3 chicas, pero llegó la pandemia y los encargos de las tiendas decayeron. Rosa vio en las mascarillas una posible salida, sobre todo, para seguir dando trabajo a sus empleadas. Pero ya no vende mascarillas y ha vuelto a confeccionar ropa, pero no al mismo nivel que antes y por eso ha tenido que despedir a sus empleadas. Rosa en este momento trabaja ella sola.

“Empezamos con las telas que nos sobraban de la ropa infantil que eran de algodón 100 %, primero las regalábamos a los vecinos y luego nos fuimos informando de los materiales adecuados para hacer las mascarillas y las empezamos a vender a empresas, a colegios" recuerda en "Herrera en COPE", Rosa. "Un trabajo, hicimos 19.000 mascarillas, que salvó el taller".

Pero Rosa ha tenido que cerrar el taller del polígono industrial, " ya no podíamos vivir de ese taller, no podríamos pagar luz, el alquiler. Tres familias vivíamos de aquel taller. En 2020 cogí un local para abrir una tienda de cara al público, ahora estoy sola, ya no hago mascarillas. Hay que pintar la vida de color, y dar oportunidades, tienda nueva de barrio, pues hay que comprar en ellas".

