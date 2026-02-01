Alfredo Relaño: "El Real Madrid tiene triplicado un puesto, el de lateral izquierdo, y está jugando uno que no es"

El Real Madrid recibió este domingo al Rayo Vallecano tras la derrota el pasado miércoles en Champions League ante el Benfica por 4-2 que le dejó fuera del top-8

recibimiento del bernabéu

Al igual que en el partido ante el Levante, la afición recibió con pitos a sus jugadores en el momento de dar las alineaciones, aunque en menor medida que en el anterior encuentro del Bernabéu.

Uno de los que más recibió, al igual que en la otra ocasión, fue Vinicius, pero el brasileño reaccionó a esos pitos con un golazo temprano que convirtió esos pitos en aplausos.

alineación de arbeloa

La entrada de Eduardo Camavinga por Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, fue la única novedad de Álvaro Arbeloa en el once del Real Madrid.

Apostó Arbeloa por un centrocampista como Camavinga para jugar de lateral izquierdo por delante de los dos especialistas en la demarcación, Carreras y Fran García. La entrada del jugador francés fue el único retoque del once que inició en Lisboa el pasado miércoles en la derrota europea que mandó al Real Madrid a la disputa de la repesca en la 'Champions' para acceder a octavos de final.

El Real Madrid inició con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Sin embargo, a los diez minutos del partido, Arbeloa tuvo que hacer el primer cambio por la lesión de Bellingham y entró por él Brahim.

la opinión en tiempo de juego

Paco González, director de Tiempo de Juego, reaccionó así al conocer el once merengue: "Es lo que tiene este Madrid que cualquier alineación suena bien y juega mal cualquiera".

Otro de los que dio su opinión fue el excapitán del Real Madrid Manolo Sanchís: "Hay dos dos jugadores que yo les veo fuera de sitio que son los dos laterales, que son dos centrocampistas, pero que tiene un once totalmente convalidado, entonces debería estar bien, lo que pasa que ahora mismo el equipo, en los últimos partidos, está bajo sospecha por no tener continuidad, son capaces de hacer un gran partido y al día siguiente no hacerlo tan redondo ".

En su opinión, Alfredo Relaño no comprendió la titularidad de Camavinga: "El equipo tiene triplicado un puesto, el de lateral izquierdo y está jugando uno que no es".

Por otro lado, no compartió la posición de Mastantuono, aunque confía en el futuro del jugador: "Espero que sea un buen jugador y que en el futuro pueda rendir, los argentinos siempre acaban funcionando".