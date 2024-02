Recibe una visita de su hermana y la decisión que toma acaba salvándole la vida: "Volví a nacer"

Raúl Balam tiene dos estrellas Michelin. Su vida la ha pasado pegada a un fogón, porque su familia siempre se ha dedicado a la cocina. Pero hay algo que Raúl no puede hacer en la suya. Raúl no puede probar ningún plato que lleve alcohol, ni aunque se haya evaporado, ni aunque se haya cocinado.

A través de su libro 'Enganchado', cuenta su adicción a las drogas, su historia de vida y las situaciones tan complicadas por las que tuvo que pasar.

Un día cualquiera en la vida de un drogadicto

Raúl ha explicado cómo era un día cualquier en su vida en su etapa como drogadicto: "Era despertarse con resaca, apurando el máximo el despertarse, porque seguro que hacía una hora que se había metido en la cama, ducharse, salir de la ducha y oler que olías alcohol aún, porque tú estabas empapado en alcohol, con la cabeza que te daba la sensación que la tenías en otro sitio".

"Arrastrándote al armario, vistiéndote, cogiendo un coche, no haber dormido, para irte a trabajar, llegar con un eco, entrar en una cocina a trabajar y ver que todo el mundo te temía porque no sabían cómo vendrías. Prometiéndote y diciéndote hoy te vas a dormir, hoy te quedas en casa, cuando plegues, coges el cochecito y te vas a tu casa", añade.

Sin embargo, era algo imposible de conseguir: "En ese trayecto que hacía yo de Barcelona a San Pol, yo ya llamaba otra vez al camello, ya llegaba, ya cogía, ya me volvía a mi casa y ya empezaba otra vez la vorágine de la noche de latas y latas de cerveza".

Su hermana le salvó la vida

Raúl confiesa que su hermana le "salvó la vida": "Mi hermana tuvo la valentía de irse a mis padres y de decir, a Raúl se le ha ido de las manos, se le ha escapado, se le ha escapado la vida. No tiene control de su vida porque yo estaba viviendo como un animal. Yo me estaba encerrado en casa consumiendo y no tenía ni la vida. No tenía ni, o sea, ni coraje de salir a comprar tabaco y me fumaba las colillas del suelo de mi casa. Yo vivía en un vertedero".





"Y mi hermana un día dijo, se le ha ido de las manos. Nos vamos al médico de cabecera de mi pueblo. El médico de cabecera dijo, esto es muy jodido, lo único que podéis hacer es ingresarlo. Abrió el ordenador y dijo, mira, he oído hablar muy bien de esa clínica. Llamó y ya nos fuimos para ese centro. Ese silencio en ese coche, es que no se oía, solo se oía el motor", ha narrado el cocinero.

Un tatuaje por cada año de vida

Uno de los aspectos más llamativos del chef es que asegura que nació dos veces y así se lo recuerda un tatuaje: "Llevo 10 palos tatuados y el mes que viene me hago el 11".

"El 5 de marzo del 2013, yo volví a nacer. Yo he nacido dos veces. Nací el día del parto natural, el día que salí del vientre de mi madre, que fue el 25 de julio del 76, y el día que la vida me dio una nueva oportunidad de vivir y empezar a gozar de la vida", ha destacado.