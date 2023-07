IU rechaza el nombre 'presidente Calvo-Sotelo' para un colegio: "Para unos ignorantes es un canto al fascismo"

En estos últimos años son mayores las ocasiones en las que se ha puesto vigentela Ley de la Memoria Histórica,la cual evita ensalzar la época de la Guerra Civil y la Dictadura. Acogiéndose a este decreto, Izquierda Unida ha solicitado que no se apruebe el cambio de nombre de un colegio de Sevilla. Actualmente, el centro educativo se llama 'Calvo Sotelo' y el nuevo nombre sería 'Presidente Calvo Sotelo'.

El concejal de Sevilla de IU, Ismael Sánchez, alega que "Calvo Sotelo es una figura relacionada con el franquismo" y añade que "es un disparate democrático educar a nuestros hijos transmitiéndoles valores de respeto y libertad en un centro educativo público que lleva el nombre de una persona que atentó contra dichos valores como ministro de la dictadura".

Para IU es un canto al fascismo, "en cumplimiento de la ley de la Memoria Histórica y en aras a la dignificación de la democracia", por lo que han pedido que el Ayuntamiento de Sevilla "no blanquee el fascismo".

"Han perdido el norte y todo les parece condenable"

Pero, ¿es realmente Leopoldo Calvo-Sotelo un personaje relacionado con el fascismo? Carlos Herrera ha criticado las declaraciones del concejal de IU y ha recordado la figura de Calvo Sotelo como un presidente "ejemplar" que "en poco tiempo tomó decisiones trascendentales de la OTAN, y que tuvo que torear con el 23F". Además, ha apuntado que "para una pandilla de ignorantes es un canto al fascismo".

Por su parte, durante la tertulia de 'Herrera en COPE', Juan Fernández Miranda ha asegurado que "esta iniciativa demuestra que han perdido el norte y todo les parece condenable. Viven en otro régimen donde todo lo que ha pasado antes de ayer, que es cuando ellos han tenido poder, forma parte de poderes oscuros, coaliciosos y fascistas."

Por su parte, Ángela Martialay ha calificado la medida de "muy sectaria", además de apuntar que es "estrafalaria"y "no da ningún tipo de rédito político". Además, Luis Ventoso propone la lectura de las memorias del que fue presidente de la democracia.

Tras conocer la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha pedido al Ayuntamiento que no emita un informe favorable sobre el asunto, al entender que "una administración pública no puede mantener vinculación fascista y mucho menos en lo relativo a la educación". "El alcalde José Luis Sanz no puede amparar nombres franquistas en los colegios de la ciudad de Sevilla", ha concluido.

Page reflexiona sobre la Ley de Memoria Histórica

Precisamente sobre la Ley de la Memoria Histórica se pronunciaba Emiliano García-Page en COPE. El presidente en funciones de Castilla-La Mancha reflexionaba sobre cómo se negoció la Ley de Memoria Histórica, en la que "se estuvo mercadeando" entre partidos por la redacción de la historia. Puedes escuchar su análisis en el siguiente audio.