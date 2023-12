¿Es realmente gripe? El virólogo Estanislao Nistal advierte del virus del que estarías contagiado

En los últimos días, están aumentando exponencialmente las infecciones respiratorias. Seguro que conoces a alguien que haya tenido que quedarse en la cama con fiebre en los últimos días o es probable que te haya pasado a ti mismo.

Si el invierno pasado, el primero sin mascarillas, no hubo tanta incidencia, ¿a qué se debe el aumento de casos esta Navidad? ¿Tiene que ver con el coronavirus? ¿Es solo el virus de la gripe? El virólogo Estanislao Nistal ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para responder a estas y muchas otras preguntas.

¿Hay más incidencia que en años anteriores?

En primer lugar, el experto aseguraba que "está siendo más complicado de lo que sabemos sobre los virus a los que se les está haciendo seguimiento, en concreto el virus de la Gripe A. Está habiendo más casos, estamos en un incremento", pero ponía el foco en una variable que no se está teniendo en cuenta".

"No nos damos cuenta de que hay más virus que el covid, la gripe A o el sincitial. Hay otros virus que producen los típicos catarros que no son inhabilitantes porque no producen fiebre o cansancio tan grande, pero que están presentar y asociados al mal tiempo, a estar juntos o la fácil transmisión. Por ejemplo, los rinovirus o los adenovirus no nos incapacitan, pero también son los causantes de estos síntomas", explicaba.





El efecto del covid-19 sobre la gripe

Nistal respondía entonces a la pregunta de si nos hemos 'desentrenado' debido al covid: "Sobre todo los virus respiratorios, tenemos una inmunidad de entre uno y dos años que previene de volver a infectarnos, aunque sí tenemos una inmunidad para no desarrollar la infección grave. Volvemos a tener las mismas infecciones por los mismos virus cada dos años aproximadamente. El hecho de que no nos hayamos expuesto durante la pandemia en las condiciones actuales, puede hacer que ahora haya más incidencia".

La gripe frente a otros virus

En este punto, el virólogo se fijaba en la gripe frente a otro virus comunes que nos cuesta distinguir: "¿Era realmente gripe lo de la otra vez?", preguntaba Nistal.

Explicaba entonces que "la gripe está causada por un tipo de virus, pero hay más virus que también se llaman así, pero muchas veces no lo son. La gripe viene con fiebre, estar hecho polvo, dolor muscular, etc., mientras estos otros virus nos producen esas infecciones catarrales, pero no son los mismos virus necesariamente. La gripe es una enfermedad seria, que hay que prevenir, se puede prevenir y puede que este año hayamos bajado la guardia".

"El aumento de caso de gripe en Navidad es algo que lleva ocurriendo toda la vida. Es un virus respiratorio que ocurre en una estación fría, asociado a unas fiestas. La diferencia es que ahora tenemos campañas de vacunación para prevenir, no solamente frente a la gripe, también infecciones bacterianas secundarias", añade.

En cuanto a cómo afrontarlo, explica que "lo típico de la gripe es que estés una semana hecho polvo o tomando algo. Muchas veces no lo vamos a quitar, queramos o no. Lo que sí podemos es reducir la transmisión y podemos tomar ciertos medicamentos que van a reducir el impacto de ese virus en nuestra salud y en vez de ir arrastrando la infección dos o tres semanas, si nos curamos bien, en una semana o dos estamos mejor".

La teoría del CSIC sobre las defensas y el coronavirus

Respecto a la teoría del CSIC que apunta que el covid podría bajar nuestras defensas frente a otros virus, el virólogo no tiene más información: "No se de dónde viene esa afirmación. Hay también otro efecto que es el de la inmunidad entrenada, que es el hecho de que cuando nos enfermamos de un virus estamos protegidos durante un tiempo frente a ese y algunos otros".

El balance de la pandemia, según Sanidad

Por otro lado, se ha referido al informe del Ministerio de Sanidad en el que se hace un balance de la pandemia. Desde el organismo, ponen en valor el esfuerzo de los sanitarios y lo organizados que fuimos en la vacunación, pero asegura que el sistema sanitario sigue en el mismo punto en cuanto a descoordinación y falta de recursos.

"Efectivamente, esas son las dos fortalezas principales, incluyendo a las fuerzas de seguridad. El informe pone énfasis en lo personal, en las iniciativas de muchos que hicieron que la coordinación a nivel local fuera un poco mejor. Sigue habiendo una falta de algo como la Agencia Estatal de Salud Pública, un estamento que coordine estas actividades y sea capaz de tirar del carro y hacer una preparación seria frente a coronavirus u otras emergencias de salud pública", asegura Nistal.