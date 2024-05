La razón por la que la defensa de Daniel Sancho se ha visto obligada a emitir un comunicado: "Tercera persona"

Juan Baño, jefe de Interior de COPE, desgrana en 'Herrera en COPE' la última hora del caso Daniel Sancho. Hay un extraño 'enredo' en torno al juicio. El padre de Daniel, y sus asesores legales, están tratando de defenderse de un grupo de estafadores que pretenderían hacer dinero aportando supuestos testimonios que, en el juicio, habrían reforzado la tesis de la defensa.

Esa tesis que dice que Daniel mató a Arrieta por haber intentado abusar de él. Baño nos da todas las claves de esta historia. "Una información de El Mundo desvela una supuesta relación de un individuo de origen colombiano, que habría entrado en contacto con Rodolfo y su entorno para ofrecerle una testimonial para apoyar la tesis de la defensa".

Las claves por las que Nacho Abad duda del alegato de Daniel Sancho: "Los pelos de punta" El periodista y criminólogo explica algunos detalles de las palabras del chef español en un juicio que ha quedado visto para sentencia el 29 de agosto Pilar Abad Queipo 04 may 2024 - 21:13

Prosigue indicando que "lo cierto es que el despacho criminológico que asesora a la defensa de Sancho, acaba de emitir un comunicado que ratifica y amplifica las informaciones de esta mañana. He podido hablar con los portavoces de Rodolfo y me confirman, con detalles, que aquí se pormenorizan en este comunicado de lo que habrían sufrido en estas últimas semanas".





Y es que, efectivamente, este señor "se le habría ofrecido, ofertando un vídeo de supuestamente Arrieta, víctima de este crimen, en actitud agresiva hacia un menor. Y este menor (que estaría en Colombia) pues se le ofrecía para dar su testimonio".

Entonces, esas gestiones alegan que ese menor "tiene que ir desde una pequeña localidad de Colombia. Se le paga el viaje. Cuesta un dinero. Y esas facturas del pago de los viajes van quedando reflejadas y controladas por este individuo. Luego aparece una tercera persona, que dice que tenía otra denuncia contra Arrieta, ante la Guardia Nacional de Venezuela".

Ellos van teniendo interés por estos testimonios que ayudarían a "hormar las tesis de su defensa y, más tarde, se le dice que por parte de la madre del menor no hay deseo de llevar a cabo esa declaración. Entonces, piden la devolución del dinero que han pagado para la ratificación de la denuncia. Y no solamente no lo devuelven, sino que piden más".

"Estaban siendo estafados, porque nada de lo pagado tenía devolución"

Insisten y siguen en la misma línea. Dicen que ofrecerían más material. La tercera persona que "dijo haber sufrido supuestas agresiones, llegó a acordarse el traslado y se le pagó para que se presentase en Tailandia. También los visados, las vacunas correspondientes, todo pagado por el equipo del padre de Daniel Sancho". ¿Qué ocurre? Pues que finalmente no se presenta en Bangkok y se ponen alerta.

Algo no cuadra y es "cuando estos individuos se habrían puesto en contacto con medios, en los últimos quince días, e intentaban obtener presuntamente algún tipo de gratificación económica".

En el comunicado quedan algunas lagunas, pero sí denuncian que estaban siendo "estafados, porque nada de lo pagado tenía devolución. Ahí, se detallan todas las cantidades referidas en ese tipo de necesidades. 850 euros se le pagan, a nombre de Maribel, que supuestamente es la madre del chico menor de edad que habría sufrido abusos. Pero es que aparecen hasta 3 personas que podrían ser testigos. El último, no aparece. Y luego la amenaza de que quieren más dinero y que tienen más imágenes".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, el jefe de Interior de COPE explica que "tienen que producirse unos meses, hasta finales de agosto, cuando se conozca la sentencia. Van a tardar. Es un momento decisivo y delicado. Hay que recordar un dato. Sí hay un testigo que dice haber sufrido abusos por parte de la víctima y que no fue admitido. Pero sí llegó a estar y nada tiene que ver con esta presunta red y grupo".