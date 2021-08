Raphael confirma en 'Herrera en COPE' que está trabajando en una película: "No puedo dar más datos"

"Hacer lo que te gusta te hace vivir una vida extraordinaria". Quizá sea ese el mensaje principal que ha dejado Raphael esta mañana en su paso por los micrófonos de Herrera en COPE. El cantante de Linares, a sus 78 años de edad, se siente con la mayor de las fuerzas por seguir haciendo eso que tanto le gusta, cantar y hacer disfrutar al público de España, y no solo eso, sino que también al latinoamericano.

Precisamente es allí, en Latinoamérica, donde sus seguidores ven de manera especial el tratamiento que hace a su música: "siento amor por las canciones latinoamericanas" y no solo se refiere a su música cuando habla de que "cuando una canción me gusta la canto, tengo que cantar lo que me gusta", algo vital para poder seguir hacia adelante, y como decía Raphael poder tener una "vida extraordinaria".

Del mismo modo, ese optimismo se ve reflejado en la vuelta a los escenarios, después de la obligada parada por la pandemia, "soy muy afortunado"; precisamente en un lugar como las tablas es donde más familiaridad tiene el cantante: "Da tiempo a pensar mucho mientras canto, es ahí cuando tomo las mejores decisiones". En su gira por nuestro país, Raphael visitará lugares como Sancti Petri, Valencia, Murcia, Mérida, Sevilla, las Islas Canarias, Zaragoza, Barcelona o Madrid entre otros muchos lugares. Para el año 2022 se reserva un tiempo especial para Latinoamérica, donde también dedicará varias actuaciones al público.





Como curiosidades, el andaluz comenta que no bebe alcohol, "la cerveza sin alcohol con soda se puede beber medianamente... Parece un refresco"; es uno de los secretos, dice, para mantenerse bien físicamente, eso y "comer de todo y no demasiado". Parecen pasos complicados, pero llevarlos a prueba a diario solo puede traer buenos frutos.

"Pronto estrenaremos un documental"

Cuando habla de presente, Raphael lo tiene claro, "¡yo soy más presente que nada!, no soy nada nostálgico", precisamente ese es uno de los motivos por los que ve con mucho optimismo el devenir del género en nuestro país, "el futuro de la música está asegurado en España, hay muchísimo talento". Mientras piensa en el presente y el futuro, el cantante ha revelado que tiene varias sorpresas preparadas en el tintero: "estamos cerca de estrenar un documental" que contará detalles de su vida, de los momentos más importantes de su carrera y de todo el trabajo y evolución que ha llevado a cabo con el paso del tiempo; "no puedo dar más detalles de momento, pero vienen grandes sorpresas".

En cuanto a su futuro retiro, el andaluz no tiene ninguna prisa, aunque su prioridad siempre será su audiencia, "mi público jamás me va a ver mal, daré la talla hasta que deje de poder". Todas las mañanas se prueba su voz, como si de un ritual se tratara, "si una mañana no me funciona bien la voz, llamaré y me iré de vacaciones indefinidas". Un Raphael que no se irá con grandes alardes ni nada similar, "no haré gira de despedida porque mi corazón no lo soportará". Un corazón que se muestra incombustible después de 62 años en activo, y que a día de hoy sigue latiendo con la misma fuerza que el primer día.