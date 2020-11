Raphael celebra 60 años sobre los escenarios en COPE: "Canto las canciones que no han escrito para mí"

El caballero de la canción, Raphael, está de celebración. Cumple 60 años en los escenarios con un nuevo trabajo, “Raphael 6.0”, que este viernes ha presentado en 'Herrera en COPE'. Según ha dicho, su primer “concierto profesional fue en La Zarzuela, aunque “cantaba desde los cuatro años en el colegio. Estaba cansado de cantar cuando llegué a cantar profesionalmente”.

El de Linares, que ha roto todos los récords y se ha convertido en uno de los grandes mitos vivos de nuestra música, ha dicho que este nuevo trabajo “tiene de singular que no he querido cantar ninguna canción” de las que acostumbra porque, de lo contrario, “no sería una cosa especial. He querido cantar las canciones que me gustan y que no han escrito para mí”, ha explicado.

En este nuevo trabajo Raphael canta con artistas de la talla de Manuel Carrasco, Luis Fonsi, Pablo Alborán, Alejandro Fernández, Vanesa Martín, Pablo López, Mikel Izal, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Gloria Trevi, Omara Portuondo y Luciano Pereyra. “Yo aprendo de todos”, ha dicho. “Hice una lista con mi hijo y me salió todo esto. De trece temas, cada uno tiene el intérprete que tenía que tener. Han hecho un disco muy bonito que lo voy a llevar en el corazón siempre”, ha manifestado.

Una de las canciones que ha destacado es la que canta junto a Pablo López, '36'. “A mí nadie me había escrito una canción tan así”, ha dicho.

Raphael ha avanzado que debuta en el Wizink de Madrid el próximo el 19 de diciembre y ya le están pidiendo que haga otra función al día siguiente. “Tengo todo un año de gira por América que tiene que seguir esperando” debido a la pandemia. Pese a ello, el de Linares ha dicho que en mayo podrá volver a sus conciertos. “Hay una palabra que me encanta pronunciar, que es vacuna, y ya está sonando mucho. Creo que en mayo podremos empezar a trabajar. Hay que empezar a mover esto”, ha clamado el gran caballero de la canción.