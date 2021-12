Rajoy, sobre las diferencias entre Casado y Ayuso: "Estas cosas acaban arreglándose"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sostiene que las posibles diferencias que puedan existir entre dos pesos pesados de su partido como son Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso "se acabarán arreglando". En su entrevista este viernes con Carlos Herrera en COPE, el exlíder del PP ha admitido que le hace "ilusión" que ambos asistan al acto de presentación de su libro, que tendrá lugar este miércoles. Precisamente este acto será el primero en el que coincidirán públicamente Casado y Ayuso tras cuarenta días sin verse.

"A mí me hace mucha ilusión que vengan a la presentación de mi libro porque yo llevo en este partido cuarenta años. Que el presidente de mi partido y que una figura tan reconocida como Ayuso vengan me alegra. Y si no vinieran me hubiera fastidiado", ha dicho. ¿Y se solucionarán sus diferencias de cara a la fecha del congreso en el que se elegirá al futuro líder del PP madrileño? Rajoy es breve pero claro: "Lo que he vivido en política te hace aprender que estas cosas acaban arreglándose. La gente que simpatiza con el PP no debe tener dudas de que esto se arregla", ha sentenciado.

Ambos no se fotografían en público desde el pasado 19 de octubre, cuando visitaron las instalaciones del nuevo Campus de IE Tower, un acto al que también acudió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El pasado sábado, Casado y Ayuso respaldaron por separado la manifestación convocada por la organización sindical JUSAPOL contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. La presidenta madrileña estuvo al inicio de la protesta y el líder del PP llegó al final del recorrido, tras asistir antes a un acto con sus presidentes provinciales en León.

JUNTOS EN EL LIBRO DE RAJOY

Este miércoles, ambos tendrán oportunidad de verse las caras en el libro 'Política para adultos' (Plaza y Janés) que ha escrito Mariano Rajoy y que presentará este miércoles en el Casino de Madrid el periodista Carlos Herrera.

En el libro, el expresidente del Gobierno hace alusión a la campaña electoral a la Asamblea de Madrid del pasado 4 de mayo, en la que venció con toda brillantez Isabel Díaz Ayuso", mientras que Vox "intentó buscar un eco que no encontraban sus propuestas presentando un cartel electoral que consiguió un rechazo unánime", ya que, según señala, sugería que el "gasto dedicado a la atención de menores inmigrantes era el causante de la mísera pensión de la anciana".

Casado y Ayuso volverán a verse las caras el día 6 de diciembre, en acto de aniversario de la Carta Magna que cada año acoge el Congreso de los Diputados y al que asisten representantes de los poderes del Estado, los partidos políticos y presidentes autonómicos.

CASADO NO ESTARÁ EN EL ACTO DE SOL DEL DÍA 3 POR UN VIAJE

El líder del PP no podrá asistir este viernes 3 al acto de homenaje a la Carta Magna que organiza Ayuso en la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, por un viaje e dos días a Chipre y Grecia donde se reunirá con sus mandatarios.

En concreto, Casado se reunirá el jueves con el primer ministro deGrecia, Kyriakos Mitsotakis, líder también de Nueva Democracia, y el viernes lo hará con Nikos Anastasiadis, presidente de Chipre y líder de la formación Reagrupamiento Democrático, según ha informado el PP.

