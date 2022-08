Rafael Torres (CEC): "Las medidas energéticas se han decidido a espaldas del sector comercial"

Queda claro que no solo las Comunidades Autónomas están enfadadas con la nueva medida del Gobierno, sino también los propios comercios. Esta mañana, en Herrera en COPE, el presidente de la Confederación Española de Comercio, Rafael Torres, ha comentado las recientes modificaciones del Ejecutivo en relación con el uso del aire acondicionado en los comercios. Una decisión que la ha calificado negativamente al tratarse de una medida “que se ha tomado a espaldas del sector”. Según afirma Torres, está nueva ley se ha realizado con prisas para poder presentarse a la Unión Europea.

Rafael Torres ha comentado también las ideas que debería de haber propuesto el Gobierno en materia del ahorro energético. El director de la CEC cree que se debería de establecerse una serie de porcentajes que varíen dependiendo de las Comunidades Autónomas o de las provincias que más sufran los estragos de las altas temperaturas: “En Córdoba no puedes implantar una misma restricción que, por ejemplo, en A Coruña, porque no hace el mismo calor fuera”. Torres asegura también que en muchos comercios están sufriendo los primeros estragos de esta nueva ley: “En muchos restaurantes, el calor en los salones es muy molesto y la gente se está empezando a ir y a no quedarse a comer”.

Por otro lado, los porcentajes que ha mencionado anteriormente Rafael Torres también tendrían que ser diferentes en comercios en concreto, como supermercados o restaurantes. “Un supermercado necesita una temperatura inferior, porque el calor que desprenden los frigoríficos puede afectar a los alimentos frescos”. Este y más problemas más son los que se van a generar por no haber concretado anteriormente con los propios consumidores, según comenta Torres. Además, el presidente de la CEC ha decidido no comentar las decisiones de los diferentes gobiernos autonómicos, ya que, según él, “las decisiones dependerán del partido que gobierne allí”, pero sí estaba de acuerdo en que el gobierno del País Vasco no movilizará a la Ertzaintza para controlar que todos los comercios cumplen con estas normas.