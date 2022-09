Quique Bassat explica cómo afecta la retirada de mascarillas en los colegios: "Mi consejo como pediatra"

Justo en una semana, el 23 de septiembre, comenzará oficialmente el otoño y, tras dos años con mascarillas y geles hidroalcóholicos, nos vamos a enfrentar, además de al coronavirus, que sigue ahí, a otras patógenos más comunes como el del la gripe y también a afecciones muy comunes en los niños como, por ejemplo, las bronquiolitis.

Respecto a esto, hay algunos datos que indican que las mascarillas nos han hecho más "flojos". La actividad de la gripe aumentó ligeramente en la segunda semana de agosto por segunda semana consecutiva. Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Gripe en España, la incidencia de esta enfermedad se sitúa en 14,10 casos por 100.000 habitantes y podría ser la antesala de lo que está por venir este otoño y, sobre todo en invierno.

La buena noticia es que, de momento, en los centros de salud, no están notando más casos de enfermedades comunes debido a la retirada de las mascarillas. Sin embargo, apuntan que debemos esperar al menos hasta octubre para comprobar cómo responde nuestro sistema inmunitario.

Asimismo, otra de las muchas dudas que había cuando nos quitamos las mascarillas era cómo afectaría esta falta de protección a la incidencia de las alergias respiratorias. Se temía que se disparasen no solo los casos, si no también que esas alergias fueran más resistentes. Al estar más expuestos, los que tienen alergia a algún tipo de polen sufrieron más síntomas, pero ahora sin mascarillas los especialistas no esperan un incremento de los casos y tampoco de la gravedad de sus afecciones. De hecho, esperan todo lo contrario.









"Yo creo que hay que normalizar ir a clase sin mascarilla"



Otra de las incógnitas que plantea la retirada de las mascarillas es cómo será este primer curso escolar sin ellas. Hace una semana que las clases han recuperado su forma antes de la pandemia, sin grupos burbuja, con extraescolares, sin separación de las mesas y sin mascarillas. Es por esto por lo que a muchos les preocupa la existencia de un futuro aumento de contagios por coronavirus.

"Esto es lo normal, es lo que vemos todos los inicios de curso normales. Porque, después de tres meses de verano, cuando agrupamos a tantos niños juntos, hay una mayor incidencia de nuevas infecciones. Eso es lo típico, lo que pasa es que nos habíamos desacostumbrado por estos últimos dos años", explica el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat sobre la cantidad de niños que se han puesto enfermos al inicio de curso.

"Yo creo que hay que normalizar ir a clase sin mascarilla. Hemos luchado mucho para ir sin mascarillas con el argumento de que los niños era la población menos vulnerable y que, por tanto, habiendo quitado la mascarilla en los adultos tenía sentido hacerlo también en los entornos escolares", comenta el experto. "Los padres pueden estar tranquilos. Pero que no sea obligatorio llevar mascarilla, no quiero decir que no sea posible, pero no hay ninguna necesidad. Los riesgos a los que se van a exponer sin mascarilla serán los mismos a los que se exponían en años pre pandemia", aclara.

Asimismo, Bassat habla de la vacunación de los niños contra la covid-19: "Los niños deberían tener la vacunación completa, que son dos dosis para ellos, con la mayor cobertura posible. Entonces, aquellos niños que no se han vacunado deberían vacunarse y los que solo tienen la primera dosis, deberían recibir la segunda. Ese sería mi consejo como pediatra".

