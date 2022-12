¿A qué precio vuelve el turrón a tu casa esta Navidad?

Estamos a tres días de Nochebuena y en muchos hogares se volverá a preparar, por un año más, esos platos que son una verdadera tradición en cada familia. Todos tenemos un planto que nunca falta en Nochebuena o en la comida de Navidad. Una receta que ha pasado de generación en generación. Pero, sea cual sea la receta, es probable que este año sea más caro prepararlo, porque no hay ni un solo plato típico del menú navideño que no haya subido de precio. Y es que tan solo tenemos que fijarnos en los precios de estos tres productos típicos de la Navidad: el marisco, el cordero lechal y el turrón.

Además, si los precios ya de por sí han subido, con la llegada de la Navidad han subido más. Según el último dato del IPC, los precios de la alimentación se han encarecido un 15 por ciento en el último año.

Marisco

Si hablamos de marisco, el percebe es el rey del mar. Pero este año se ha encarecido un 20 por ciento y, los de mayor calidad, están ya a 200 euros el kilogramo. El precebeiro, Carlos Prado, ha contado en 'Herrera en COPE' que el percebe "más caro ha pasado sobre los 200 euros y el más barato sobre los 30 euros". "Las previsiones son que incrementen el precio porque hay mal tiempo y escasez de producto", ha añadido. Manuel Otero, es el dueño de la empresa O Percebeiro, en Pontevedra. Nos explica que "los que más sufren, en porcentaje, son los productos de menor valor, como el mejillón. (...) Realmente subir, ha subido todo".

Cordero lechal

Se trata de un plato que es tradición para muchas familias a lo largo y ancho de la geografía española. Pero, como otros muchos productos cárnicos, su precio se ha disparado en estos últimos meses, pero más ahora en estas fechas. De hecho, muchas familias han decidido que no van a poner este plato en su mesa para esta cena de Navidad. Esto es algo que ha podido comprobar el ganadero y pastor, Jorge Izquierdo, de Colmenar Viejo (Madrid). Este ganadero tiene 3.000 ovejas de la raza Churra colmenareja y 300 vacas para la cría de terneros. Tal y como ha explicado este ganadero y pastor, ahora mismo está vendiendo los últimos corderos lechales (de 5 o 6 kilogramos cada uno) "a 100 más o menos. Depende de lo que pese". Con respecto al año pasado, él cree que son "sobre unos 15 euros más". "Hay que entender dos cosas: la primera es que todos hemos padecido la guerra (...) y la segunda, es que no hay lechal. Si esto sigue así, el año que viene habrá menos", agrega. "He vendido todo lo que tenía. Además, hemos tenido el tema de que como no hay lechales, todo el mundo nos llama para pedirnos lechales", explica Jorge al hablar las ventas que ha hecho.

Turrones

Estas fechas son la perdición para los más golosos, pero una bendición para todos los artesanos de estas delicias. En Castuera, que es una pequeña localidad de Badajoz, la tradición de hacer turrones y dulces no es tan conocida como la de otros lugares, pero se remonta al siglo XVIII, por no mencionar el número de familias que viven de este oficio.

Felipe Rey es el dueño de la empresa 'Turrones Rey', ubicada en Castuera. "La producción, más o menos, está siendo similar a la de los años prepandemia. Afortunadamente, se ha recuperado", explica. "En cuando al precio, es cierto que ha subido. Los costes se han disparado (...) No hemos repercutido toda la subida porque las campañas las solemos cerrar en junio, incluso en mayo algún año", ha comentado. Por lo que, toda esta subida de precios que hubo en verano la están asumiendo ellos mismos los costes.