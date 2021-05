¿Qué es el pasaporte covid, cómo funciona y cuándo entra en vigor?

El Parlamento Europeo y el Consejo han acordado la creación del certificado sanitario europeo, comúnmente llamado 'pasaporte covid' o 'certificado covid, que facilitará los viajes dentro de la Unión Europea

El documento permitirá desde el 1 de julio relajar las medidas de control, con lo que quien esté completamente vacunado, acabe de superar el virus y tenga anticuerpos o se haya hecho una PCR podrá moverse por la UE sin más exigencias.

Pese a ello, el certificado no es un pasaporte de total libertad ya que no implica que sólo pueda moverse quien lo tenga. El objetivo es eliminar barreras. Así, por ejemplo, quien haya sido vacunado y disponga del documento podría evitar hacerse una PCR o no tener que hacer cuarentenas obligatorias en los países que hasta ahora la requieren.

Salvador Macip, experto en Salud Pública, ha dicho este viernes en 'Herrera en COPE' que “hay mucha presión en Europa para hacer una temporada normal, lo que incluye que el turismo británico que visita el sur de Europa” también pueda moverse.

“Sin salud no hay economía y sin economía no hay salud” ha dicho que el experto, que ha añadido que la movilidad implicará más contagios, aunque no con la misma intensidad que el año pasado debido a las vacunas,

Aunque “seguro no hay nada”, Macip ha dicho que estando vacunado con dos dosis el riesgo de contagios derivados de los viajes es reducido. “El riesgo existe aunque estés vacunado, pero es muy pequeño y aunque te contagies no acabas en el hospital”, ha explicado.

El proceso no ha terminado oficialmente, pero sí oficiosamente. Tras la propuesta de la Comisión, la posición común del Consejo y la negociación con los eurodiputados, el texto pactado será sometido a votación en la propia comisión de Libertades Civiles del Parlamento la semana que viene, y de ser aprobado, como sin duda ocurrirá, será incluido en la agenda para su adopción en el pleno previsto para la asegunda semana de junio, en Estrasburgo.