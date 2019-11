Lo que no dijeron los candidatos en el debate pero que revelaron sus gestos

La confrontación predominó el debate electoral que protagonizaron este lunes Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, el único que se celebrará en estas elecciones. La falta de entendimiento y la búsqueda del cuerpo a cuerpo entre los representantes de los principales partidos políticos prevén una situación complicada tras el 10-N y una difícil solución ante el bloqueo que vive España.

Periodistas, analistas y politólogos analizan quién fue el ganador y el perdedor del debate. En una entrevista este martes en “Herrera en COPE”, José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, reconoce que “a nivel comunicativo, los cinco candidatos me defraudaron. Tuvieron problemas comunicativos que en un orador de peso no pueden existir”. Pero ¿y qué dice el experto sobre sus gestos?