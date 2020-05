Que la Covid-19 no arruine tu pareja: Luna y Manuel se unen más ante la incógnita de su boda

Luna y Manuel tenían fecha para casarse, pero sus planes se vinieron frustrados cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y el confinamiento obligatorio para frenar la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus . Con las invitaciones enviadas, ahora les toca reprogramar parte del que iba a ser uno de los días más especiales de sus vidas.

Según han dicho este martes en 'Herrera en COPE', mantienen una actitud "positiva" porque se han "apoyado" el uno en el otro, aunque la fecha del enlace, el 4 de julio, sigue siendo una "incógnita" a día de hoy.

"Seguimos manteniendo esa ilusión", ha dicho la novia."He conseguido mantener la compostura y la entereza", ha apostillado él.

Por suerte, la ceremonia y el banquete se van a celebrar al aire libre, por lo que no tienen que enfrentarse al problema del aforo máximo permitido en los lugares de culto y en los restaurantes. El principal escollo son las invitaciones, que tendrán que rectificarlas si finalmente se cae el día del enlace.

Aunque la pandemia les pilló sin haber disfrutado de la despedida de la soltería, no es algo que les preocupe. "Pegarme una fiesta me la puedo pegar de despedida de soltera o de casada", ha bromeado Luna. Tampoco la luna de miel, pues a esta pareja de enamorados les "gusta mucho" viajar, por lo que si no pudieran salir este año de viaje, lo harían en 2021 sin lamentarlo.

¡Desde COPE os deseamos mucha felicidad en vuestra unión, pareja!