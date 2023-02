Camps considera evidente que Correa ha pactado con Anticorrupción para culparle: “No le he visto en mi vida”

Los considerados líderes de Gürtel han relatado este martes en la Audiencia Nacional cómo la trama se introdujo en la Comunidad Valenciana tras la "estrecha" relación y la "química" que tenían el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el empresario Álvaro Pérez, el Bigotes, a quien se le llegó a ocurrir organizar la gala de los premios Grammy latinos en la capital valenciana.



Los dos principales condenados por esta trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, han sido los encargados de abrir el turno de declaración de los acusados por esta pieza del caso, en la que Camps se sienta en el banquillo acusado de prevaricación y fraude por la presunta adjudicación irregular a una empresa de la red del montaje de un expositor de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur de 2009. La Fiscalía pide para Camps 2 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación.

Francisco Camps ha denunciado en 'El Cascabel' de TRECE la “persecución” que está sufriendo: “No ha habido un solo euro malversado. Era evidente que lo que pretendía la Fiscalía Anticorrupción era colocarme en este juicio para intentar ganar en el último momento un partido que han ido perdiendo a lo largo de los años. El juicio de hoy es tan escandaloso que durante el proceso de interrogatorio solo les preguntaban sobre cuestiones que en el juicio de los trajes ya fueron sustanciados”. Además, Camps ha señalado directamente a la Fiscalía Anticorrupción por “intentar engañar, marear, tergiversar y manipular a los tres magistrados”, ya que les está mostrando “papeles de cosas que ya están absolutamente superadas”.

Camps subraya que en este juicio se tendrían que valorar 75 contratos menores con la Administración, aunque“no se ha mencionado ni un solo contrato de los que estamos siendo enjuiciados”. Además, explica que “el TS de Valencia absolvió la conexión entre los contratos y los trajes, por lo que fui juzgado por regalos. Se me está volviendo a juzgar por lo mismo. Esta causa está juzgada”.

“Estoy siendo sometido a una tortura espectacular y vergonzosa”, lamenta el expresidente de la Generalitat Valenciana tras 9 causas sobreseídas y reclama “una auditoría en España para ver las causas que ha puesto en marcha la Fiscalía Anticorrupción con qué indicios y el daño que ha ocasionado a familias con esta persecución tan horrorosa”.

Camps se enfrenta a Correa a la salida del juicio

Según publican algunos medios, el expresidente de la Generalitat Valenciana se ha encarado, a la salida del juicio, con el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y lo ha acusado de mentir ante el tribunal al asegurar que se conocían: “No le he dicho que me está arruinando la vida. Sí que me he enfrentado a Correa en los pasillos. Le ha dicho al juez y a la Fiscal anticorrupción que espera que la próxima vez que venga a ese tribunal, venga con el tercer grado concedido”. Camps considera obvio que Correa ha realizado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para acusarle: “Anticorrupción ha llamado a todos y les ha dicho que tiene que apuntar a Camps. A Correa le he dicho que no le he visto en mi vida. Ha reconocido delante de mucha gente que jamás hemos tenido ningún tipo de contacto. Lo grave es que la Fiscalía Anticorrupción quiera de esta mentira hacer una acusación contra mí”, sentencia.