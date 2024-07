El proyecto que le ofreció Santiago Segura a Carlos Herrera y que le encantaría poder hacer: "Dejémoslo ahí"

Santiago Segura estrena en cines, este próximo 17 de julio, la cuarta entrega de 'Padre no hay más que uno'. Se trata de una saga familiar que, en los últimos años, se ha convertido en la película más taquillera del cine español. Hace escasos días, tuvimos la oportunidad de hablar con la intérprete Toni Acosta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Entre otras cosas, en un momento dado de la entrevista, hablaron sobre una hipotética nueva película de Torrente. La saga 'estrella' creada por Santiago Segura. Toni Acosta, sobre una posible participación en el film, le contó a Alberto Herrera que "yo firmo hoy si me pones el contrato delante. Yo sé lo que quiero hacer y tengo una ilusión con Torrente. Sé mucho de las ideas de Segura, las tiene desde hace 2-3 años. Nosotros nos hemos hecho muy amigos y siempre intentamos quedar". Insiste en que le encantaría estar en Torrente.

Alberto Herrera ha aprovechado esta anécdota para hablar sobre la propuesta que recibió Carlos Herrera por parte de Santiago Segura. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo aquí.

En concreto, Alberto Herrera ha indicado que a "Carlos Herrera le ofrecieron hacer el malo de 'Torrente 3'. Y estuvo a punto de hacerlo. Lo que pasa es que mi madre se negó y no pudo. Es un sueño que él tiene. Aparecer en una película de Torrente haciendo de malo. Y dejémoslo ahí".

Toni Acosta, en COPE, desgrana el último proyecto profesional del que forma parte: 'Padre no hay más que uno 4'

Después de una larga carrera en escenarios de teatro y también en la pantalla, Toni Acosta continúa hoy en día presentándose a castings. La actriz, como te comentábamos, pasaba por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablarnos de su última película, 'Padre no hay más que uno 4'.

Acosta interpreta a Marisa en la película, madre de dos hijos. Su hija se quiere casar con Ocho, un personaje de la película. El personaje vive esto con agobio y ya viéndose como una abuela.

La importancia de la figura materna en una familia es una cuestión que Toni considera de gran relevancia desde el punto de vista profesional en la película como desde su vivencia personal. "La conciliación son los padres", afirma Toni al respecto de la importancia de las figuras paternas.

A la hora de escribir el guion de la película, Santiago Segura asume el protagonismo máximo. Escribe el guion, lo dirige, lo protagoniza y lo produce. "Lleva toda esa responsabilidad con una naturalidad que me impresiona", afirma Acosta al respecto. "Si hay buen rollo, el público lo percibe", defiende a la hora de afrontar un rodaje.

"Los chavales se esfuerzan mucho para estar a la altura de una cuarta entrega", considera sobre el elenco de actores jóvenes de la película. En el rodaje, Santiago Segura le 'deja' a los niños a cargo en el transcurso.

"Que las películas funcionen te da una responsabilidad brutal", aseguraba Santiago Segura durante la promo del film

El director Santiago Segura, en una de sus últimas entrevistas, indicó que el hecho de que funcionen sagas como 'Padre no hay más que uno' le da "una responsabilidad total. Quiero que mi nombre, de alguna forma, sea un sinónimo de calidad. Yo me dejo la vida y me siento satisfecho".





La saga consiguió que su tercera parte tuviese más espectadores que las dos primeras entregas. De hecho, el tercer film logró 15 millones de recaudación y logró que cerca de 3 millones de personas acudieran al cine a disfrutar de esta película. Ahora, en unos días, veremos como el público acoge la cuarta parte.