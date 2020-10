¿Qué recorrido tendrá el recurso de Ayuso por el cierre de Madrid en los tribunales?

El profesor de Derecho Constitucional, Daniel Berzosa, ha intentado poner, en "Herrera en COPE", un poco de luz en el conflicto planteado entre el Ministerio de Sanidad, que dirige Salvador Illa, es decir, el Gobierno central y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el gobierno autonómico de Madrid, dispuesto a acudir a la Justicia ante la orden ministerial que obliga a cerrar Madrid en 48 horas para intentar controlar la expansión del coronavirus.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que Madrid "no está en rebeldía" por lo que cumplirá "todas las ordenes", dictadas por el Gobierno, "de manera estricta" aunque ha avisado que irá a los tribunales.

"Estamos estudiando con el abogado de la Comunidad (de Madrid) y estamos viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente. No hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuela pluma", afirma la presidenta madrileña, que va a recurrir ante la Audiencia Nacional.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, afirma que esta orden ya publicada en el Boletín Oficial del Estado es de obligado cumplimiento.

¿Qué recorrido tendrá el recurso de la Comunidad de Madrid?

Ante el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que van a recurrir esta orden ministerial, ¿qué recorrido tiene este recurso? Daniel Berzosasostiene que el núcleo de la discusión "va a estar en si estamos ante una competencia material que es del Estado central o de las Comunidades Autónomas". "La Sanidad en España es una materia que está distribuida entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. El Estado tiene reservadas, exclusivamente, tres cosas: sanidad exterior, legislación farmaceútica y bases y coordinación en materia de salud. El Ministerio de Sanidad se acoge a un artículo de la ley de Procedimiento Administrativo para decir que cuando la materia corresponde en exclusiva al Estado Central, aunque se oponga alguna comunidad autónoma" explica el profesor de Derecho Constitucional.

La Comunidad de Madrid, que va a recurrir ante la Audiencia Nacional, "tendrá que justificar al juez que esas normas no son competencia del Gobierno central". Si el juez acepta esa argumentación, le dará la razón a la Comunidad de Madrid. Si no, no tendrá más remedio que aplicarlas. Berzosa, sin embargo, no quiere aventurarse en decir cuánto tardarán los tribunales en resolver el asunto, "Si se dan mucha prisa, lo mismo se resuelve en dos o tres días, pero si la sala estima que es más complicado y que como afecta a derechos fundamenteales puede ser inconstitucional y lo lleve al Tribunal Constitucional nos podemos ir al infinito y más allá", ha concluido.