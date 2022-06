La primera clave del día de Herrera: su reflexión sobre Nadal y su futuro tras la victoria en Roland Garros

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la victoria de Rafa Nadal en Roland Garros y por el salto a la reja en el Rocío después de dos años de parón por culpa de la pandemia.

"Ha sido una romería del reencuentro y para el reencuentro cada uno con sus mejores galas han venido todos los que han podido. Está esa cifra mítica del millón de personas, que no caben, pero sí decenas de miles que han ido llegando y se han ido instalando en la aldea. Pasadas las tres y cuarto se ha producido el salto a la reja, para que la Virgen vaya avanzando por un mar de cabezas. Sobre las dos de la tarde se recogerá en su ermita y todos los miles que vinieron se marcharán a su casa", ha explicado el comunicador horas después del tradicional salto y mientras la Virgen del Rocío recorre las calles de su aldea.

En clave deportiva, el director de 'Herrera en COPE' ha señalado lo siguiente tras la victoria de Rafa Nadal en París: "De lo que habla España entera es del milagro de Rafa Nadal. Se hace muy difícil ser original o abordar un comentario y no repetir lo que decimos todos. Son tantos años, desde 2005, ganando, que incluso este año, en el que ha tenido que jugar con el pie anestesiado, hay que reconocer su figura. Ahora la pregunta es saber qué va a pasar: si sigue o no sigue Nadal. Todo el que vio el partido no piensa que va a ser la última vez de Nadal en Roland Garros, pero cuando acabó el torneo dijo lo que todo el mundo esperaba: no sabe que va a pasar en el futuro, pero va a seguir luchando por seguir compitiendo al máximo nivel. Este hombre juega con el pie insensibilizado, porque cuando lo tiene a tope el dolor es insoportable, no solo para jugar al tenis, también para subir escalones".

?? 14º @rolandgarros

?? 22º Grand Slam



?? E infinidad de momentos inolvidables para el deporte español



?? @RafaelNadal, en @partidazocope, tras conquistar París por decimocuarta vez



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZOxiMNZi8M — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 5, 2022

Por último, Carlos Herrera ha analizado la resaca del primer fin de semana de campaña en Andalucía: "En la campaña varias sensaciones, primera los nervios que se apoderan de determinados elementos del Partido Socialista, y el pánico que se instala en el Partido Popular creyendo que algunos estén confiados en la victoria y crean que esto es una cosa hecha y el domingo 19 se olviden de votar. No saben en el PP como colocar ese mensaje, cada voto perdido es una oportunidad para que Juan Espadas monte un Gobierno al más estilo Pedro Sánchez. Lo que ofrece Sánchez a los andaluces, lo único, es el orgullo rojo del Partido Socialista".