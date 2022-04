La primera clave del día de Herrera: los motivos que avisan de que estamos ante el fin de ciclo de Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la resaca de la primera jornada sin la obligatoriedad respecto al uso de mascarillas en interiores y por la postura del Gobierno respecto a la situación económica del país.

En este sentido, el comunicador ha señalado que las sensaciones que se palpan en el Palacio de la Moncloa son de estar ante un fin de ciclo: "Hay cierto olor a fracaso en Moncloa. Primero por la realidad y lo siguiente porque hay una alternativa de Gobierno que está mostrando la dirección que se debe tomar y que por supuesto Sánchez ha rechazado. La estrategia que ha marcado Sánchez es una estrategia de palabrería, y como indica Zarzalejos da más valor a las palabras que al verdadero significado de esas palabras. Cuando se huele de alguna manera un fin de ciclo, las ratas abandonan el barco, y ese barco está lleno de ratas".

También se ha referido a la denuncia del independentismo catalán, que hace referencia a un supuesto espionaje ejecutado desde el Gobierno de España: "Israel vende ese programa, pero solo se lo vende a estados. De hecho, los independentistas se lo quisieron comprar para Cataluña y los israelís dijeron que no, algo que si vendieron para el CNI. Con este programa se espió, con Sánchez ya en la Moncloa, a 60 líderes que todos los días decían que los volverían hacer, lo del Golpe de Estado. Esas personas condenadas y después indultadas por el Gobierno se hartaban de decir que lo volverían a hacer, por eso se les investigaba".

"Si eso lo autorizó el juez y está dentro de la ley, no hay vuelta de hoja. Eso sí, el independentismo no pierde oportunidad para conseguir sus objetivos, y ahora lo hace para intentar despertar de la modorra en la que ha entrado el independentismo en Cataluña. Ahora lo que dice el independentismo: si estamos ante un fin de ciclo vamos a poner difícil las cosas al Gobierno. Y como siempre, al independentismo se une la extrema izquierda. Le van a poner las cosas difíciles al Gobierno si no les compensa con algo, y en eso está ahora Sánchez, porque sabe que son necesarios para seguir en Moncloa hasta finales de 2023, ha subrayado el comunicador.

Por último, Herrera ha subrayado que el Ejecutivo sigue sin actualizar sus previsiones económicas, aunque las sensaciones son de auténtico fracaso: "Mientras tanto, el Gobierno sigue sin cambiar sus previsiones. Aquí seguimos pensando que vamos a crecer al 7%. Claro que huele a fracaso, pero el problema es que su fracaso lo pagamos los demás".