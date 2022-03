La primera clave del día de Herrera: ¿cuánto ahorraría un transportista si aceptase la ayuda del Gobierno?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la continuidad de la huelga de transportes tras rechazar la propuesta del Gobierno y por las consecuencias y las dudas respecto al volantazo de Sánchez sobre Marruecos y el Sáhara. "La cosa no va a mejor, todo lo contrario", ha explicado Herrera respecto a los paros en el transporte.

En clave diplomática, Herrera ha señalado que son muchas las preguntas que hay detrás de la decisión del presidente del Gobierno: "Me gusta una frase, 'Pedro Sánchez no acierta ni cuando acierta'. Se plantean algunas dudas acerca del famoso volantazo tomado solamente por él. Todo el mundo se siente engañado y cunde la sensación de que hay algo que no cuentan. ¿Qué hay detrás?, ¿qué se espera de Argelia?, ¿cuándo va a dar Sánchez una explicación?"

"De fondo está la pésima forma de gobernar de Pedro Sánchez: oculta, personal, intransferible. Toma una decisión histórica como si fuese un Decreto Ley de los suyos. Hay una sensación, y es que estaría interesado en presidir la Comisión Europea en 2024. ¿Qué estaría pasando si esta decisión la hubiese tomado el Partido Popular en este contexto? Estamos ante un Gobierno atascado al que se le acumulan las críticas desde todos los sectores", ha explicado el director de 'Herrera en COPE'.

Respecto a los paros en el sector del transportes, Herrera ha subrayado que se trata de un nuevo problema para un Ejecutivo que atraviesa uno de sus momentos más complicados: "La huelga se mantiene y cada día con más partidarios. No tiene apoyos en Europa para sus planes con el gas. Al menos Podemos acepta todo con tal de mantenerse en el Consejo de Ministros".

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera mantiene el paro indefinido que desde hace nueve días azota a la cadena de suministro española, pese a la ayuda de 500 millones de euros para compensar el alza del precio de los carburantes anunciada este lunes por el Gobierno.

Esta falta de concreción ha llevado a las federaciones nacionales Fenadismer, Fetransa y Feintra, todas ellas miembro del CNTC a diferencia de la Plataforma, a considerar el anuncio de dichas medidas "insuficiente en la actual situación, con miles de transportistas parados desde hace más de una semana".

En este sentido, Herrera ha valorado la propuesta del Ejecutivo al sector del transporte para poner punto y final a la huelga, subrayando lo que llegaría a ahorrarse un transportista si aceptase esta medida: "Por muy mal que estés yo te sigo cobrando impuestos y después te doy una ayudita. Alguien cree que iban a aceptar las condiciones que ha propuesto la ministra de Transportes. Eso es torear al personal. Lo que el Gobierno está sugiriendo no es más de 4 céntimos por litro, algo que da la risa".