La primera clave del día en 'Herrera en COPE': el análisis de la reunión de urgencia del BCE

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el análisis realizado por las últimas noticias económicas de la jornada.

En primer lugar, ha recordado la ola de calor en la que estamos inmersos, apuntando que, según los expertos, lo peor ya ha pasado y hay que darle "tiempo al tiempo". "Esta es la fórmula del Gobierno para sobrellevar lo de la factura de la luz. Es el segundo día con el precio del gas topado, y el segundo día que no baja, sino que sube. El precio mayorista está en 170,81, 5 euros más que el del miércoles. Y la compensación en 88. 259 euros el MW/H. Es decir, un total de más de 30 euros que el primer día topado y 44 más a pagar en dos días", ha analizado.

"Ahora, la vicepresidenta pide paciencia. Al Gobierno le ha pasado un poco lo de la Ley de Murphy. Cuando lo han ido a aplicar, ha sido el peor momento, en plena ola de calor, con poca energía de las renovables y un aumento de la demanda de la electricidad que se genera usando gas. Lo de intervenir artificialmente es pan para hoy y hambre para mañana, en el mejor de los casos", ha añadido Barbosa.

Por otro lado, ha recordado que el descuento de los 20 céntimos en el carburante va a seguir igual, y que pese a este, tanto la gasolina como el diésel están a más de 2 euros, y es que "últimamente uno no sabe donde esconderse, si no te dan el palo en el supermercado, te lo dan en la gasolinera". A esto hay que sumar la subida del euríbor, y es que "todo conduce a que la gente gaste menos". "La reducción del gasto puede que no se note tanto en verano, pero después vamos a ver como se sitúa el gasto y como están las economías familiares".

Por último, ha explicado la reunión de urgencia del BCE de este miércoles, que afecta directamente a España: "El BCE ha decidido subir el precio del dinero a partir de julio, en lo que está también la reserva federal de EEUU. Se quiso contener los problemas de deuda con políticas monetarias expansivas, a una pandemia se le quiso dar la política de una crisis financiera y los países que gastan y gastan no van a aprovechar esos años de deuda barata para corregir la deuda. Por lo que ahora tienes que empezar a encarecer el dinero y encarecer la deuda".

"Sin pasar una semana desde el anuncio del BCE de que va a dejar de comprar deuda, ha tenido que celebrar una reunión de urgencia. Ahora estudian un mecanismo de recompra de deuda una semana después de anunciar que dejan de comprar deuda. Las primas de riesgo se relajaron un poco con ese anuncio, pero estos vaivenes de deuda van a continuar en plena crisis inflacionista. La guerra nos está haciendo polvo, peor en buena medida porque está aflorando todas nuestras debilidades. Como haya que empezar a hacer ajustes con esta novedad, a uno que vive en Moncloa le van a entrar los siete males", ha concluido.