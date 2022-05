La primera clave del día de Herrera: cómo afecta al bolsillo y a las arcas públicas el dato del IPC de mayo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el dato del IPC adelantado de mayo conocido este lunes y el decreto de la Generalitat sobre la sentencia del 25%.

El comunicador ha comenzado el día analizando el dato de inflación del 8,7% y lo qué supone, tanto para nuestro bolsillo como para el Gobierno: "La carestía de la vida que sigue marcando el día a día de la gente corriente. Todo está más caro. En lugar de bajar, los precios han subido. Cuando usted vaya a comprar sabe que entre el trigo, la sequía, el calentamiento y la guerra de Ucrania, la barra de pan está más cara".

"Decían que era un fenómeno temporal en octubre y que en la primavera iba a estar resuelto, pero a las puertas de junio seguimos igual. La inflación subyacente está en el 4,9 y eso significa que la carestía se ha instalado en todos los productos. No es un problema puntual, quiere decir que las familias se están empobreciendo y el Gobierno no tiene ni idea de qué hacer", ha apuntado Carlos Herrera.

En cuanto a la postura del Gobierno, dicen que van a prorrogar el descuento de los 20 céntimos y que están a la espera de que Bruselas apruebe el tope del gas, pero "la inflación va a afectar al estado".

"De momento ha hecho caja con ella, pero cuando tenga que indexar salarios y pensiones veremos. Las arcas públicas han podido reducir el déficit gracias a los sobrecostes, pero es insano porque no deriva de un crecimiento sino del impuesto al consumo, que es la inflación. La respuesta del Gobierno no existe, no es conocida. La política se sustenta en elevar la recaudación, confiarlo todo a los fondos europeos y la subida de impuestos, es una hoja de ruta camicace. Tenemos el nivel de inflación más alto de Europa", ha analizado.





La Generalitat aprueba un decreto para que no haya que cumplir la sentencia del 25%

Por otro lado, en el ámbito político, "hoy tiene que aplicarse una sentencia judicial y un Gobierno ha decidido violar el estado de derecho. Es un día para mandar todo nuestro apoyo a los catalanes constitucionalistas que van a ver pisoteados sus derechos. El 31 de mayo es el día en el que Gobierno catalán estaba obligado a aplicar el 25% del castellano en los colegios para que los niños que vivan en zonas catalano hablantes tenga un mero contacto con el castellano y para que los que lo hablan en casa no sientan que su idioma es un motivo de vergüenza".

"La Generalitat se ha sacado un decreto de la manga para que se aplique el estado de derecho. Nos inventamos, por decreto, que no vale aplicar ningún tipo de porcentaje, esto es el germen de una dictadura, la prueba de que el proceso no ha terminado. Lo explican con toda desvergüenza, pero da todo el control de los centros educativos a la Generalitat, es decir, tranquilos directores, que si no cumplís la ley os protege el consejero. El Gobierno qué hace, la ministra de educación se lo toma con calma. La comprensión de siempre con el nacionalismo. Qué pena que todos los derechos no sean iguales para el PSOE", ha reflexionado el director de 'Herrera en COPE'.