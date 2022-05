La primera clave del día de Carlos Herrera: Sánchez en el Congreso y el indulto del Gobierno a María Sevilla

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras la crisis en el CNI y por el indulto parcial que el Gobierno ha dado a María Sevilla.

Respecto a la comparecencia de Sánchez, el comunicador ha señalado que es complicado hacer una previsión sobre qué puede decir el líder socialista: "Es una información proyectada. La información saldrá de la comparecencia de Sánchez. No sabemos que dirá Sánchez porque es imprevisible, solo podemos hablar de las circunstancias".

En relación con el indulto a María Sevilla, Herrera ha señalado lo siguiente: "Una de las cosas de las que se habla es del desahogo que tiene el Gobierno al proteger a delincuentes. María Sevilla, gestora de un chiringuito de Podemos, que se llama 'Infancia Libre'. Fue invitada al Congreso y puesta como ejemplo. Ella coge al niño, se lo lleva a un lugar oculto de Cuenca, y lo secuestra. No solamente lo secuestra: no le vacuna, no le da la medicina y no lo escolariza. A esta sinvergüenza la Justicia solo la castiga con dos años de prisión. La pregunta es saber qué hubiese pasado si hubiera sido al revés. Ahora, el Gobierno, motivado por su ala podemita, le da un indulto parcial. El mensaje que se dá es que hagan lo que hagan mujeres como esta, siempre tendrá el indulto con este Gobierno".

"Proteger a las madres protectoras... El propio crío ha dicho que está bien con su padre. Cualquier salvajada, y esto es una salvajada, será justificada si es una cabra del rebaño. De ese rebaño siniestro que se llama 'Infancia Libre', chiringuito de Podemos. La ideología por encima de la ley, y eso lo ha puesto en marcha Pilar Llop", ha sentenciado el comunicador de 'Herrera en COPE'.

"Lo que ha hecho el Gobierno con esta decisión es poner una barra libre para que las madres que quieran puedan secuestrar a sus hijos si consideran que el padre no es un buen padre". concluye Herrera.